Domingo: "El crucerista es un turista respetuoso, familiar y que se preocupa por el medio ambiente"

Las patronales de comercio exigen al Govern que Palma recupere los 310.000 cruceristas que ha perdido entre enero y noviembre de este año, en comparación con el mismo período en 2019. La caída representa casi un 15% menos.

PIMECO, AFEDECO y, la Confederación Balear de Comercio piden al Govern Balear que modifique urgentemente el acuerdo de limitar la actividad de los cruceros, ya que están provocando pérdidas económicas muy negativas para todo el sector.

La vicepresidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha asegurado en los micrófonos de Cope Mallorca, que no se puede limitar de esta forma la llegada de este tipo de turista a la isla: "Necesitamos cuidarlo y protegerlo, pero no que lo prohíban. Los comerciantes no podemos esperar más y menos hasta 2025. No podemos aguantar con estos recortes tanto tiempo, por este motivo, vamos a exigir a la administración que retire esta medida y volvamos a recuperar la cantidad de cruceros que llegaban antes de la pandemia", ha declarado.

TURISTA DE CALIDAD

Los comerciantes también piden a las compañías de cruceros que sigan apostando por Palma. Asegura Domingo que las navieras atraen a un turismo de calidad: "Es muy beneficioso para todos. Es familiar, con un alto gasto turístico y un compromiso con las tecnologías medioambientales y la sostenibilidad. Hay que hacer que se sientan a gusto cada vez que lleguen, ya que no molestan en absoluto a nadie. Llega, dan una vuelta, gastan y se van. Es el turista ideal para seguir creciendo como ciudad ", ha afirmado.

SITUACIÓN DELICADA

La caída de este tipo de turista está afectando seriamente al pequeño comercio: "El pequeño comercio es el que da vida a la calle, da luz, hace la ciudad más segura. Necesitamos que el Govern tome cartas en el asunto y modifique cuanto antes está limitación", ha concluído.

RESPUESTA DEL GOVERN

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este lunes que existe un acuerdo firmado para limitar la llegada de cruceros a Baleares, aunque se ha mostrado dispuesto a hablar con los sectores implicados