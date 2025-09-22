Detenido en Mallorca un hombre por disparar con una escopeta de perdigones a otro tras una pelea por drogas

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca, concretamente en Manacor, a un hombre de nacionalidad española por disparar con una escopeta de perdigones a otro varón, tras una discusión relacionada con el consumo de drogas. El agresor ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes. La sala del 091 recibió el aviso de que un hombre había resultado herido por arma de fuego en el torso. A su llegada, los agentes encontraron al requirente junto a la víctima, que presentaba una herida abierta en el costado derecho.

Inmediatamente se activó un equipo sanitario que trasladó al herido a un centro hospitalario. Allí tuvo que ser operado para extraer el proyectil y cerrar la lesión con 20 grapas.

Una pelea tras consumir droga juntos

El testigo explicó a los agentes que, minutos antes del suceso, él y la víctima habían comprado droga. En el trayecto a casa se encontraron con el ahora detenido, quien les ofreció utilizar su coche y utensilios para consumir la sustancia a cambio de una parte.

Ambos aceptaron y se dirigieron al vehículo del agresor, que estaba estacionado frente al domicilio familiar. Durante el consumo, surgió una discusión entre el detenido y la víctima, que acabó en un intercambio de puñetazos. En ese momento, un familiar del agresor intervino para separarlos y amenazó con matarlos si no se marchaban.

El requirente huyó del lugar, pero la víctima permaneció. Poco después, escuchó un disparo y vio cómo su compañero se acercaba herido por los perdigones. Fue entonces cuando alertó a la Policía Nacional.

Confesión y entrega del arma

Los agentes localizaron al presunto agresor, quien reconoció haber mantenido la pelea y disparado con una escopeta de perdigones. Presentaba además lesiones compatibles con el forcejeo. Un familiar del detenido entregó voluntariamente el arma a los policías.

Finalmente, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.