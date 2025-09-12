Detenido en Formentera un magrebí que sembró el pánico con un arma falsa

La Guardia Civil en Formentera ha detenido a un hombre de 38 años por amenazar a los viandantes y agentes de la autoridad con lo que resultó ser un arma simulada. El individuo, de origen magrebí, sembró el pánico en la vía pública y en varios establecimientos comerciales de la localidad de San Fernando.

Un aviso de la Policía Local desata la persecución

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado jueves, cuando una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso de la Policía Local de San Fernando sobre un hombre que portaba un arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados por los transeúntes de que el sospechoso estaba amenazando a cualquiera que se cruzara en su camino.

El hombre, con una actitud intimidatoria, incluso entró a varios locales comerciales, lo que llevó a los agentes a iniciar una búsqueda intensiva por la zona para su localización.

Apunta a los agentes y es reducido

Una vez que los agentes de la Guardia Civil dieron con él, la situación escaló. El hombre sacó el arma de la cintura de su pantalón, apuntó a los agentes y realizó el gesto de disparar. En respuesta, los guardias civiles le ordenaron que depusiera su actitud con sus propias armas reglamentarias.

Tras un momento de tensión, los agentes lograron reducirlo y proceder a su detención. Durante el registro, se le incautó el arma, confirmando que se trataba de una pistola simulada.

El detenido enfrenta cargos por amenazas, alteración grave del orden público y atentado contra agente de la autoridad.