Descubre el avance que cambia la lucha contra el Alzheimer: Una nueva técnica permite detectarlo años antes

Cada año se diagnostican en Baleares más de 800 nuevos casos de la enfermedad de Alzheimer, según datos del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Son Espases. En total, se calcula que esta enfermedad degenerativa afecta entre 5.000 y 10.000 personas de las islas.

El Hospital Universitario Son Espases ha dado un paso significativo en la lucha contra el Alzheimer. El centro ha incorporado una nueva técnica de diagnóstico por imagen, llamada PET-TC cerebral con amiloide, que permite detectar la enfermedad en sus fases más tempranas. Esta tecnología, única en el sistema sanitario público balear, mejora la certeza diagnóstica y abre la puerta a futuros tratamientos dirigidos contra la proteína clave en el desarrollo de la enfermedad.

Diagnóstico con mayor certeza

El PET-TC cerebral con amiloide es un procedimiento no invasivo que permite a los especialistas del Servicio de Medicina Nuclear detectar la acumulación de la proteína betaamiloide en el cerebro. La presencia de esta proteína es uno de los principales biomarcadores del Alzheimer.

Esta nueva técnica es especialmente útil en pacientes con deterioro cognitivo leve o síntomas de demencia atípicos, sobre todo en menores de 65 años. Permite confirmar o descartar el Alzheimer con mayor precisión, diferenciándolo de otras patologías neurodegenerativas. Esta certeza es fundamental para intervenir en una fase inicial, cuando los síntomas son todavía leves, lo que facilita un tratamiento más temprano y personalizado.

CAIB Equipo de Son Espases

Preparados para el futuro del tratamiento

La Conselleria de Salud destaca que esta incorporación no solo mejora la capacidad de diagnóstico, sino que también prepara al sistema sanitario para la llegada de nuevos tratamientos. En un futuro cercano, el diagnóstico con PET-TC será un requisito para acceder a los nuevos fármacos que actúan específicamente sobre los depósitos de proteína amiloide, y que actualmente están a la espera de ser autorizados y comercializados en España.

La solicitud de esta prueba debe ser realizada por una unidad de neurología cognitiva. Posteriormente, el Servicio de Medicina Nuclear de Son Espases se encarga de realizar, analizar e interpretar los resultados, proporcionando información crucial para el diagnóstico final. Con esta tecnología, el hospital se alinea con las recomendaciones de las principales sociedades médicas y refuerza su compromiso con la innovación en el tratamiento del Alzheimer.

baleares destina más de 5 millones de euros al apoyo de personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores

La Conselleria de Familias del Govern balear ha destinado más de 5 millones de euros a apoyar a las personas con Alzheimer y a sus familiares. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, se ha anunciado esta inversión, que incluye ayudas y conciertos para garantizar la continuidad de servicios de atención.

Día Mundial del Alzheimer

Del total, más de 300.000 euros se han concedido en subvenciones a entidades como AFAMA Pollença y AFAEF (Ibiza y Formentera) para proyectos de apoyo integral y de transporte.

Además, desde diciembre de 2023, la Conselleria ha creado 108 nuevas plazas de centro de día gratuitas para pacientes con Alzheimer, en colaboración con centros como Llar de la Memòria, Més Vida y el Centro de Día Mente del IMAS.