La demanda de alarmas en Baleares incrementa un 200% en los últimos tres años

La 'okupación' ha aumentado en Baleares un 74%. Cada día en las islasse ocupan dos viviendas, una situación que ha provocado el aumento de la preocupación de los propietaros de inmuebles y la demanda de sistemas de seguridad.





La demanda ha crecido un 200% en tres años



Desde Tablisa, su director comercial, Joaquín Juan, explica que en los últimos años la demanda de alarmas ha incrementado un 200%. Un situación que ha venido dada por la 'okupación' y que se freno, ligeramente, durante el confinamiento, pero que posteriormente ha seguido creciendo. Los propietarios de pisos, explica Juan, están preocupados, sobre todo, los que tienen segundas residencias.

Sus clientes, explica el director comercial, están muy preocupados por la ocupación ilegal de inmuebles vacíos y los robos en viviendas habitadas. Estas son las principales motivaciones de los propietarios para instalar una alarma en casa. .

Solo el 47% de los chalets de Baleares tiene alarma

Hay ciudades de España, como Barcelona o Madrid, que tienen un alto índice de alarmas por viviendas, aunque en el caso de Baleares, el índice de chalets que disponen de alarma es considerablemente bajo, asegura el director comercial de Tablisa. Solo el 47% dispone de este dispositivo de protección y, en el caso de los pisos, disminuye todavía más. Las ciudades del sur del país suelen tener un índice más bajo y los propietarios de inmuebles del norte están más concienciados con la instalación de estos sistemas de seguridad.

Un riesgo que es innecesario correr, según dice Juan, ya que "hay sistemas de alarma que son accesibles a todos los bolsillos". En su caso, explica, la alarma es gratuita y las cuotas mensuales no llegan a los 40 euros, por lo que "vale la pena protegerse", asegura. Además, tienen un servicio de intervención inmediata que es muy efectivo en los casos de 'okupación'. Explica que este servicio está formado por "unos vigilantes, que están pendientes las 24 horas del día, que, en el caso de que salte la alarma, acuden a la vivienda rápidamente para saber qué ha ocurrido".

Alarmas con baterías para viviendas vacías

Además, lamenta que en el caso de las segundas viviendas hay mucho desconocimiento, ya que hay propietarios que creen que es necesario seguir con el suministro energético para poder tener la alarma. Explica que no es así y hay otros tipos de sistemas para proteger viviendas en diferentes condiciones.

Por ejemplo, explica que, en Tablisa, tienen un tipo de alarma que funciona sin corriente eléctrica a través de una pequeña batería, "como la de una motocicleta". De esta manera, puede funcionar sin suministro eléctrico porque tiene una autonomía de cuatro años.

Explica Juan que las viviendas que más se suelen ocupar son aquellas que están vacías, y no vive nadie, temporal o permanentemente, por lo que, en estos casos, este tipo de sistema de protección es muy útil, porque no importa si la vivienda no dispone de suministro eléctrico porque se ha dado de baja temporal o permanentemente.

