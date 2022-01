Afectada por okupación: ''Tenemos que trabajar para pagar las facturas y los gastos que van a producir''

La okupación de pisos se ha disparado en Baleares. Según datos de fiscalía, ha habido un aumento del 74%, el mayor de todas las comunidades. Cada día, se okupan 2 viviendas en Baleares. El PP critica que el Govern mire hacia otro lado con este problema y ha registrado en el Parlament una iniciativa para modificar las normas y que los propietarios de las viviendas okupadas recuperen sus inmuebles en un plazo máximo de 24 horas. El problema de la okupación lo están sufriendo muchos ciudadanos.

Okupación en una vivienda de Mallorca

Hasta COPE ha llegado el caso de Marta, que lleva desde el mes de noviembre con unos okupas en su segunda vivienda ubicada en un pueblo de Mallorca. Fue una persiana abierta la que dio la voz de alarma. Un vecino se acercó y vio que efectivamente había gente dentro y no eran los propietarios. Después de llamar a la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, pusieron una denuncia y allí se quedó todo. No pudieron justificar que tres días antes habían estado en la casa y a día de hoy no tienen acceso a su propia vivienda. Varios vecinos les han comunicado que hay ruidos, peleas y gritos. Se siente impotente y más sabiendo que dentro de esa vivienda hay objetos personales y muebles que los okupas venden y queman. ''No es agradable, pero lo peor de todo es saber que los okupas están dentro de tu casa con todos tus objetos personales. Sabemos que todos los muebles se están vendiendo y quemando'' lamenta. Asegura que no se tratauna familia que necesite una casa y se haya instalado en un piso, si no que es un grupo de personas.



Marta ha destacado que la única autoridad que se ha preocupado por la situación y está pendiente del asunto es el alcalde del municipio, que, más que dar apoyo, poco puede hacer.

Son los propietarios los que no se pueden acercar a la vivienda ni entrar porque si no, los propios okupas llaman a la Policía. Mientras unos desconocidos hacen uso de este espacio, los propietarios pagan sus facturas. Esta mujer también lamenta que cuando salgan de su vivienda, estos okupas se marchen a otro lugar ya que le consta que no es la primera casa que okupan. ''Nosotros tenemos que trabajar para pagar las facturas y los gastos que ellos van a producir. Están disfrutando y nosotros trabajando. Meses que ellos seguirán destrozando la vivienda y meses que seguiremos pagando agua y electricidad'', asegura Marta, quien desea ''que algún día cambie, cambie la legislación y esto no ocurra''. ''Nos ha pasado a nosotros en una segunda residencia, pero le puede pasar a cualquiera'', sentencia.





Aunque en principio una instrucción del fiscal superior de Baleares permite a la policía desalojar a los okupas de forma inmediata en determinados casos, lo cierto es que la mayoría, como el caso de Marta, denuncian y no pueden sacarlos.

A Marta le espera un largo camino para poder recuperar su vivienda y cree que la única soluciónpara que esto no ocurra es pagar a una empresa de alarmas para poder justificar que sí vive gente en la vivienda. ''Lo que en realidad aconsejo es tener una alarma. Lo único que hay que hacer ahora es esperar a que esto se tramite. Mientras tanto, porque esto es un proceso largo, hay que mantenerles el agua, la electricidad...'', asegura. ''Me siento horrorizada de que estas cosas pasen hoy en día'', concluye.

