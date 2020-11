Entrega de los Premis Populars 2020

El último lunes de noviembre, como marca la tradición desde hace 41 años, COPE Mallorca entregará los Premis Populars de esta nueva edición marcada por la pandemia. La gala de entrega se celebrará a las 20h en Trui Teatre cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Se garantiza la distancia social, el uso de mascarillas será obligatorio durante todo el evento y se dispondrá de gel hidroalcóholico para la limpieza de manos.

Los Premis Populars 2020 son los médicos y enfermeras de Baleares, en representación de todo el personal sanitario por el esfuerzo, sacrificio, dedicación y humanidad demostrada en tan compleja situación; el Banco de Alimentos de Mallorca, por doblar esfuerzos y alimentos para llegar a las personas más castigadas económicamente por la crisis económica derivada de la pandemia; la Pastoral de la Salut, por el acompañamiento a pacientes y familiares de la COVID-19 en tantísimos momentos de soledad y aislamiento; y Paula Barceló, campeona del mundo de vela en su clase y clasificada para los Juegos Olímpicos. También habrá para un reconocimiento al periodista Pedro Comas, quien falleció el pasado 20 de octubre, habiendo sido consejero editorial y director del diario Última Hora durante 30 años.

Debido a la reducción de aforos, los Populars 2020 podrán seguirse en streaming en la web cope.es, también desde la aplicación móvil de COPE y en las distintas redes sociales de la emisora en Baleares. De esta forma, COPE quiere compartir y acercar a todos los oyentes y la sociedad balear el reconocimiento que brindará a los principales protagonistas en la lucha contra esta pandemia.

Con el objetivo de cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias, el recinto elegido para la entrega de los galardones es Trui Teatre, donde no se superará el 15% del aforo.

Al acto de entrega, previa invitación, acudirán las principales autoridades de Baleares, como la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el alcalde de Palma, José Hila; además de consellers del Govern, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, alcaldes de los distintos municipios de la isla y representantes de los colectivos premiados.

En la gala se proyectarán una serie de vídeos de los premiados, en los que se mostrarán los distintos méritos por los que reciben el galardón, además de los parlamentos del director de COPE Mallorca, Xavier Bonet; el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltavull; y la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien clausurará la edición 40+1 de los Premis Populars. El broche a los Populars 2020 será la actuación musical de Sofía y Joaquín Domènech.

EDICIÓN 40+1 PREMIS POPULARS

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Representante de todos los médicos que han atendido y atienden con admirable sacrificio a los enfermos de la pandemia que atravesamos. Lo hicieron desde la incertidumbre, superando el miedo, sufriendo una gran precariedad en los primeros momentos de la pandemia, sin los medios adecuados para protegerse del peligro al contagio. Se han enfrentado a un tipo de medicina para el que no estaban preparados, teniendo que ejercer su profesión, pero también la telefonistas, psicólogos y lo que hiciera falta. Por todo ello merecen el reconocimiento y el aplauso de todos nosotros, con la esperanza de que en la medida de lo posible se atiendan sus justas reivindicaciones.

Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears

Representante del personal de enfermería de nuestra comunidad que, como los médicos y todos los profesionales sanitarios, pasaron y pasan días durísimos al servicio de los pacientes de esta pandemia y sus efectos derivados. Alargaron y alargan sus jornadas laborales hasta el borde del agotamiento, renunciando a permisos de ausencia por causas justificadas. No han desfallecido a pesar de la poca o nula luz que en ocasiones se ve al final del túnel. Sin la altura humana de estos profesionales de la sanidad no hubiéramos podido con la primera ola de la pandemia y no tendríamos la certeza de que vamos a superar todas las dificultades que nos se presenten.

Banco de Alimentos de Mallorca

El Banco de Alimentos de Mallorca ha sabido establecer los acuerdos y convenios necesarios para no fallar en momentos cruciales. Con la gestión eficaz de recepción y compra de alimentos y su reparto entre las 82 entidades beneficiarias, el Banco de Alimentos hace posible que 25.000 personas de nuestra isla coman a diario. En los peores momentos de la pandemia, trabajadores y voluntarios siguieron dando servicio, y atendieron la petición del Govern de suministrar alimentos a los ayuntamientos de la part forana, incrementando los alimentos suministrados en 17.000 kilos. El Banco de Alimentos también hizo posible que los más necesitados aprovecharan los alimentos de los establecimientos cerrados durante la crisis. El esfuerzo de este año ha sido un broche de oro con el que el Banco de Alimentos de Mallorca cumple su 25 aniversario.

Paula Barceló

Paula Barceló ha sido campeona del mundo de vela en su clase junto a Támara Echegoyen el pasado mes de febrero y billete para los Juegos Olímpicos. Un oro mundial aún más meritorio tras haber superado una lesión en el pie sólo un mes antes. Paula es la primera mujer regatista de Baleares en conseguir una clasificación olímpica. Ha tenido un año difícil, con entrenamiento confinado y seis meses sin competir. Paula navega desde los 9 años, con sólo 14 años fue bronce en el Europeo de Optimist, y después dos veces campeona del mundo juvenil, en 2016 y 2017. Tras la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, deseamos verla navegar en Japón, en los Juegos de 2021. Por lo pronto ya nos ha dejado una gesta que es inspiración para todos.

Pastoral de la Salut

Sacerdotes y seglares de nuestra diócesis han acompañado así como han podido y se lo han permitido, en persona, por teléfono o con mensajes, a los enfermos que han sufrido y sufren esta pandemia. Cumpliendo los estrictos protocolos de la COVID-19, estos valientes cristianos han arriesgado su salud física por cuidar la salud espiritual del hermano sufriente. En un tiempo en que encerrarse en casa ha estado más justificado de nunca, ellos han salido al encuentro del hermano necesitado, con los ojos del buen samaritano, que cambia sus planes para asistir al hermano y se asegura de hacer todo lo posible por él.

Reconocimiento al periodista Pedro Comas In Memoriam

Reconocemos la trayectoria del periodista Pedro Comas, quien fue director del diario Última Hora durante 30 años y en este último periodo consejero editorial. Periodista de vocación, gran profesional y mejor persona. Pedro Comas fue clave para la modernización del periódico y su adaptación al momento actual. Laborioso, inteligente, fue todo un referente del periodismo balear. No se perdía una edición de nuestros Premis Populars, estando siempre presente allí donde le invitaban, buscando la verdad de aquello que celebraba o lamentaba la sociedad balear.