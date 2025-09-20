Conductora borracha recorre 14 km sin dos ruedas en una autovía de Mallorca

El binomio alcohol/conducción es uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial, tanto de uno mismo como para terceras personas. Está relacionado con un elevado número de accidentes de tráfico. Entre otras cosas genera falsa seguridad al volante (lo que lleva a asumir más riesgos), disminuye el sentido de la responsabilidad y de la prudencia, aumenta las conductas impulsivas y agresivas, se cometen más infracciones. Y eso sin duda es lo que le ha pasado a una conductora de Mallorca que fue interceptada por la Guardia Civil hace unos días.

Esta mujer circulaba por Mallorca bajo los efectos del alcohol por la carretera Ma-13, en sentido Alcúdia, sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y que llegó a recorrer aproximadamente 14 kilómetros en estas condiciones.

En un comunicado este sábado, el Instituto Armado ha detallado que la persona que conducía el vehículo está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de un vehículo que circulaba por la Ma-13 en dirección a Alcúdia sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, y que provocaba chispazos, caos circulatorio y daños a la vía.

positivo en alcohol

Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, se pudo parar el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

Los agentes sometieron a la conductora a pruebas de alcoholemia, que dieron positivo, y procedieron a denunciarla por un delito contra la seguridad vial y por conducción temeraria.

El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes donde se ve al vehículo circulando en esas condiciones.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de mantener una conducta responsable al volante y se reitera el compromiso firme en la prevención de comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, así como no conducir bajo ningún concepto bajo los efectos del alcohol o drogas.