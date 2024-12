Choque entre PP y Vox por los presupuestos de Baleares: la educación y el catalán, puntos de ruptura

La tensión entre el PP y Vox en Baleares alcanza su punto más álgido tras el rechazo inicial de los presupuestos autonómicos para 2025 por parte del partido liderado por Santiago Abascal. Vox en Baleares ha condicionado su apoyo a cambios en las leyes educativas, exigiendo la eliminación del catalán como lengua vehicular en la educación y que el 50% de las clases se impartan en castellano.

La portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, acusa al conseller de Educación, Antoni Vera, de no querer ceder ni negociar. "Vera no ha querido mover ni una coma", afirmó, señalando que su apoyo a los presupuestos dependerá de un cambio de actitud por parte del Govern. Según Vox, la negativa a dialogar sobre educación fue determinante para tumbar las cuentas en la primera votación.

Además, Cañadas acusa al PP de "engañar" a su formación en los presupuestos de 2024, incluyendo enmiendas de Vox en partidas sin dotación económica, algo que "no se ha cumplido". Este patrón, aseguró, se repite en las cuentas de 2025, lo que justifica, a su juicio, su enfado y decisión de romper relaciones.

el pp advierte a vox : " esta presión no surtirá efecto"

Por su parte, Sebastià Sagreras, portavoz del PP, ha respondido con firmeza: "No aceptaremos chantajes para aprobar los presupuestos. Seguiremos negociando con todos los grupos, pero no nos moveremos en cuestiones clave como la educación". Sagreras ha subrayado que el PP no eliminará el catalán como lengua vehicular en las escuelas, calificando esta exigencia de Vox como una "línea roja insalvable". También ha criticado a Vox por "utilizar un error humano" en la ley de simplificación administrativa como herramienta de presión política.

Sagreras ha arremetido contra Vox por "utilizar políticamente un error humano para negociar" y ha reiterado que en el pasado pleno "faltó 'fair play'" al no permitir repetir la votación. "Entendemos que la corrección de las enmiendas no debe interferir en la negociación de los presupuestos y que no es aceptable utilizar un error humano para negociar y no nos moveremos de esta idea", ha insistido.

La crisis se agrava a nivel nacional. Vox ha anunciado la suspensión de negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades donde depende de su apoyo, alegando un supuesto acercamiento de los 'populares' al PSOE en políticas migratorias. Sin embargo, la portavoz de Vox en Baleares aseguró que esta ruptura no afectará a las Islas si la presidenta del Govern, Marga Prohens, cumple su promesa de no acoger menores extranjeros no acompañados.

Con dos semanas por delante para negociar, el escenario presupuestario en Baleares se mantiene incierto, con la educación como principal campo de batalla y con la gobernabilidad del PP en minoría enfrentando un nuevo desafío.