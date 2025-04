El fenómeno meteorológico descubierto en la II Guerra Mundial que provoca la lluvia de esta Semana Santa: más bajo de lo habitual

La Semana Santa ya está aquí. Este 11 de abril se celebra el Viernes de Dolores, que da comienzo a unos días realmente especiales para fieles y cofrades de toda España.

Son muchos los que están pendientes del cielo, esperando que la lluvia de una tregua para poder disfrutar de las procesiones. El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado en 'Herrera en COPE' hasta cuando sufriremos el impacto de la borrasca Olivier, así como la previsión para el resto de la Semana Santa.

En primer lugar, ha puesto el foco en dos fenómenos vividos este jueves, dignos de mencionar: "Las temperaturas fueron inusualmente altas en Galicia, donde en buena parte de esa comunidad se alcanzaron máximas de 30 grados en algunas comarcas, llegándose a los 32, incluso.

Asimismo, destacaron las lluvias, que fueron fuertes y afectaron a Canarias, acompañadas además de vientos fuertes, con rachas intensas, de más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos".

EFE Canarias espera lluvia, tormentas y viento antes de Semana Santa

Este viernes, "la borrasca Olivier está entrando en la península por el suroeste y está produciendo ya lluvias en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y el sur de Extremadura. Y en las próximas horas se irán extendiendo hacia el este y hacia el norte, y se intensificarán además en el oeste de Andalucía y el resto de la mitad occidental peninsular, así como en el centro, y tendencia a bajar las temperaturas", explica Maldonado a Carlos Herrera.

Lluvias los primeros días de semana santa

De cara al fin de semana, "el sábado, la nubosidad será abundante, debido a la influencia de la citada borrasca. Solo en Baleares no es probable que llueva, aunque las lluvias serán intensas en muchos puntos de la península. Los chubascos serán especialmente fuertes en el área del estrecho, el Sistema Central, las dos provincias extremeñas y Castilla y León, y seguirá la tendencia a bajar las temperaturas".

Mientras que "el Domingo de Ramos persistirá la inestabilidad y en consecuencia el riesgo de chubascos, menos probables en el suroeste, aunque la probabilidad aumentará por la tarde en esas provincias andaluzas. Y atrás habrán quedado las temperaturas veraniegas de Galicia, donde las máximas no superarán los 20 grados".

Lluvia en Semana santa

¿Continúa la inestabilidad?

En este punto, ha adelantado cómo comenzará la semana siguiente. "El lunes parece que las probabilidades de lluvia tienden a disminuir y serán menores, y de todo, previsiblemente habrá zonas en las que se abrirán grandes, claro, y por lo tanto, pues eso, confirma que va a menos la probabilidad de lluvia.

Será una jornada de transición, porque el martes, previsiblemente, será poco acusada en el suroeste la inestabilidad, pero habrá que estar muy atentos ese día a las imágenes del radar a la hora de tomar una decisión para sacar las cofradías a la calle.

Y el miércoles, aunque se mantendrá la inestabilidad, va claramente en descenso y probablemente será el último día de que tengamos noticias de los restos de la borrasca Olivier.

Probablemente, a partir del jueves, las cosas ya se mantienen como creo que esperan la mayoría de quienes nos estén escuchando, porque tanto si van a ir de excursión, o van a ir a ver cofradías, o están en el sitio en el que se producen, estarán muy pendientes de que eso no suceda".

Ante la posibilidad de una nueva borrasca, los mapas apuntan que no llegará a nuestro país: "Hay un ahondamiento, está ya por encima de la latitud, de la latitud norte, de la latitud que pasa por Madrid, pero va con tendencia a subir, por lo que cabe la gran probabilidad de que no nos alcance esa borrasca. No obstante, seguiremos atentos, pero yo creo que con un poco de suerte esa ya no nos va a llegar. Está evolucionando la situación".

El fenómeno del chorro

En este punto, Maldonado ha explicado en qué consiste el fenómeno del chorro, descubierto en la II Guerra Mundial, que explica los episodios de lluvias que tenemos en España.

"Fue descubierto por los bombarderos que iban desde Estados Unidos hacia Asia, hacia Japón, y se percataron porque en una determinada altitud (el chorro está entre 8 y 14 kilómetros de altura) Cuando iban volando a esa altura se percataban que en momentos determinados no podían avanzar y tenían bien que bajar o bien que desviarse bastante y recuperaban su velocidad de crucero.

Ahondando más en la investigación, los meteorólogos se percataron de que la corriente el chorro tiene una gran influencia en las predicciones meteorológicas, y ese chorro ahora estaba más bajo de lo habitual y eso traía consigo el que los anticiclones se situaran en esa zona norte y no llegaran hasta nosotros".