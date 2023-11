Cáritas Mallorca pone en marcha la campaña del Rebost

Un año más se pone en marcha la campaña del Rebost, una de las iniciativas que Cáritas Mallorca impulsa a finales de año para promover entre colegios, empresas, entidades y asociaciones, el acceso a productos de primera necesidad a familias vulnerables. El pasado año Cáritas Mallorca dedicó más de 300 mil euros en ayudas a la alimentación, productos de higiene personal, ropa y calzado y que benefició a más de 2.800 personas.

La campaña promueve dos formas de colaboración, por una parte, la recaudación de fondos y por otra la recogida de alimentos. La primera, la colaboración económica, contempla la aportación de 1 euro por persona o la cantidad que se desee, y que se destina a las familias con escasos recursos económicos que Cáritas atiende. El objetivo es que estas familias puedan hacer la compra a través de tarjetas monedero, y por tanto acceder a los alimentos u otros productos de primera necesidad que así deseen o necesiten.

El propósito además es que las familias puedan hacer sus compras en los comercios que deseen y por tanto sean autónomas, y evitar con ello la estigmatización de ser personas que piden ayuda en entidades sociales. Esta modalidad por la que Cáritas Mallorca apuesta también supone promocionar el comercio de cercanía y de barrio.

La segunda opción y que sigue la línea de estos años, es la recogida de productos básicos a través de recogidas solidarias que se promueven en los centros de educativos o de trabajo. Son productos también de primera necesidad que después son distribuidos en nuestros 16 centros de distribución de alimentos de Cáritas Mallorca.

AUMENTO DE DONACIONES

Esta iniciativa quiere ser un pequeño respiro a las familias que por diferentes circunstancias no pueden cubrir los gastos básicos y en concreto de alimentación, productos que se han encarecido en los últimos años por las crisis internacionales. La portavoz de Cáritas, Noemí Estarás, explica que "afortunadeamente, a pesar de que las familias están sufriendo los efectos de la inflación, la subida del precio de la compra, de la luz, la gasolina o la hipoteca, las donaciones, no solamente no han bajado sino que hay más instituciones y colegios que se han sumado a la campaña", ha indicado.

Los colegios o empresas que quieran sumarse a la campaña del REBOST pueden ponerse en contacto a través del correo: comunicacio@caritasmallorca.org