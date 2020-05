La caravana de Vox colapsa el centro de Palma

En la denominada "Caravana por España y su libertad" en Palma han participado unos 3.000 vehículos, según la Policía Local, partido que ha pedido la dimisión del Gobierno central en esta manifestación.

El presidente de la formación en Baleares, Jorge Campos, quien ha participado de este acto, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente primero, Pablo Iglesias, "que dimitan y formen un Gobierno de técnicos, que nos saquen de esta crisis y después convoquen elecciones o nos van a hundir a todos".

"Tenemos, por desgracia, un Gobierno que es el responsable de que seamos el país con mayor número de contagios por coronavirus. No solo eso, están aprovechando para implantar su agenda comunista. Estamos en un estado de excepción encubierto en el que el Gobierno central pacta con Bildu, es decir, con ETA", ha explicado.

Así está la caravana por España y su libertad en Palma.#CaravanaFaseLibertadpic.twitter.com/1Hzb64YxOR — VOX Baleares (@voxbaleares) May 23, 2020

"La gente ha hablado, es imposible contabilizar la gente que ha participado en la caravana. Han salido a la calle para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Nosotros hemos salido a la calle y las protestas no van a parar", ha asegurado.

Asimismo, Campos ha requerido la dimisión de Francina Armengol, después de todos los decretos leyes aprobados por el Govern hasta la fecha, criticando que "están tomando el camino de Sánchez y de Iglesias, está pactando medidas radicales, que van a arruinar todo, con lo que, por ejemplo, aquí es la marca de Bildu que es MÉS, un partido antisistema, además de anticonstitucional que quiere terminar rompiendo España como dicen ellos mismos".

Por su parte, el diputado de Vox Baleares en el Congreso, Antoni Salvá, quien también ha acudido a la llamada 'caravana por España y su libertad', ha hecho hincapié en que "ha habido una excelente respuesta de la ciudadanía, que está harta del Gobierno no de Sánchez e Iglesias, sino de Iglesias y Sánchez, quien manda es Iglesias. Es un gobierno comunista, no social comunista, que va a llevar a España a Venezuela, a Cuba o a lo que sea esto. Este Gobierno lo que debe hacer es dimitir cuanto antes".

La propuesta de Vox es, ha explicado a los medios de comunicación, "un Gobierno de concentración formado por el PP, el PSOE y Vox con políticos independientes y técnicos, no con afiliación política. Para sacar España de la crisis necesitamos técnicos, y una vez sacada de la crisis que se convoquen elecciones".

En el transcurso de la manifestación en Palma, se han podido ver multitud de banderas de España; así como escuchar gritos, quien no lo llevaba escrito en pancartas, de "dimisión", "las calles no son vuestras", entre otras consignas.

Los máximos responsables de VOX en el Parlament, en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma han saludado a las cientos de personas que regresaban al punto de inicio tras hacer el recorrido.

MANIFESTACIÓN EN MENORCA E IBIZA

Por otro lado, la llamada 'caravana por España y su libertad' también ha sido "todo un éxito" de participación en Ibiza y en Menorca, según ha informado Vox en una nota de prensa.

En este sentido, el coordinador de Vox Menorca, Toni Camps, ha afirmado, "la gente se ha lanzado a la calles. Desde los balcones nos mandaban mensajes de ánimo y han colgado las banderas. Este sábado he comprobado lo cabreada que está la gente. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión. No nos esperábamos este éxito. Ha venido incluso gente que no conocía y que no esperaba ver aquí".

Mientras, por su parte, la diputada balear de VOX, Patricia de las Heras, quien ha participado en la caravana de Ibiza, ha manifestado, "está todo a rebosar. Llevamos meses diciendo que los ciudadanos están muy cansados y, cuando han tenido la oportunidad de mostrar su enfado, lo han hecho. Estoy muy contenta con la participación en Ibiza. Solo mostrando lo que sentimos y pensamos seremos capaces de mandar a su casa a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los responsables de la ruina de este país".