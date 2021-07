Baleares vuelve a batir su récord de contagios por segundo día consecutivo

Baleares ha vuelto a batir este viernes su récord de contagios por segundo día consecutivo con 864 positivos más —ayer fueron 795— mientras que aumentan a 30 los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro más que ayer. La ocupación de las unidades de críticos es del once por ciento y el número de pacientes ingresados en planta supera el centenar. En cuanto a la vacunación, el 51.5 por ciento de la población diana tiene la pauta compelta.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha pedido a la población que no aplace la vacunación a después de verano. Ha recordad que los sueros aprobados "son la principal solución" y que Baleares aumenta la capacidad de vacunación "a diario". De hecho, ha anunciado que el mes de agosto se recibirán "todavía más dosis que en julio". Sin embargo, también ha hecho hincapié en que "no debe quedar ni una sola cita vacía". A los jóvenes ha recordado que el riesgo de estar intubado en una UCI "todavía existe" e insiste en que no se debe "banalizar" la enfermedad.

Por su parte, el Govern trabaja en estrategias dirigidas a la población diana. Una de las medidas que se han tomado es ofrecer la vacunación con Janssen a todas las personas de más de 40 años que ingresan en un hospital. Sin embargo, 8 de cada 10 personas contagiadas tienen menos de 40 y el gran porcentaje de ingresados durante junio y julio son personas de entre 20 y 49. Además, también aumentan las hospitalizaciones de menores de 19 años.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares , Javier Arranz, ha insistido en que los jóvenes tienen ahora "un papel importante la protección de sus padres". Y es que el protavoz ha explicado que dentro de la franja de 20 y 49 años, la mayoría de los ingresados son padres que han sido contagiados por sus hijos, que traían consigo el virus "de forma asintomática o con sintomas leves". Además, Arranz ha admitido que "muchos" de estos progenitores "aún no están vacunados".

Tenir informació actualitzada de la situació de la covid-19 a les Illes Balears ens permet protegir-nos millor. Aquí pots consultar-la ??



Més dades a https://t.co/BouuGziDa7#DadesCovidIBpic.twitter.com/mbSVHIBNeU — Govern de les Illes Balears (@goib) July 16, 2021





La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarado que el incremento de contagios "es preocupante" pero ha subrayado, sin embargo, que la actual ola de contagios "nada tiene que ver con las anteriores" por el impacto de la vacunación y porque el aumento de los contagios no se está traduciendo, ha asegurado, en una situación de "descontrol" en los hospitales. Además, Armengol ha manifestado que la movilidad se mantiene "porque depende ahora del certificado COVID". De hecho, ha indicado que el aeropuerto de Palma sigue siendo "de los mejores posicionados como destino a nivel europeo". Por eso, la presidenta de la comunidad confía en que "a pesar de todo" la temporada turística "pueda continuar".

Los técnicos de la Conselleria de Salud analizan ahora qué medidas se pueden implementar a partir de la próxima semana. Armengol ha pedido "tranquilidad" y que no se especule ante la posibilidad del regreso del toque de queda porque son, ha indicado, "cosas muy serias y que afectan a la población de las islas". La presidenta de Baleares ha explicado también que están "estudiando las medidas" por lo que ha reclamado "no adelantarse a posibles decisiones".

Los restauradores, por su parte, no ocultan su preocupacion por las medidas que puedan tomarse. El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Alfonso Robledo, ha lamentado que ahora se hayan "disparado los casos" tras meses aceptando medidas que han supuesto "pérdidas importantes" en el sector con el objetivo de conseguir "una temporada digna". Un problema el del aumento de positivos que, ha asegurado, "no es culpa de la hostelería sino de los botellones", por lo que cree que la solución "es vacunar y abrir el ocio nocturo para evitar las concentraciones en las calles".

La incidencia acumulada a 14 días en Baleares es de 513 casos por cada 100 mil habitantes, aunque Menorca continúa liderando con la incidencia más alta: 1.050 casos y una positividad del 18%.