En Baleares tus mejores amigos te acompañen hasta en la ambulancia: "Con cinturón"

Hasta ahora, la visión de un perro en una ambulancia era poco común, casi impensable, especialmente en traslados no urgentes. Sin embargo, en Baleares desde ahora, los perros guía y de asistencia ya no tendrán que separarse de sus dueños durante los traslados en ambulancias no urgentes del Servicio de Salud, gracias a la implementación de unos innovadores dispositivos de seguridad.

Un sistema pionero que equipara derechos

La Gerencia del Servicio de Salud de las Islas Baleares (GSAIB), encargada del transporte sanitario no urgente desde 2022, ha dado un paso gigante en materia de humanización e igualdad. Han incorporado un cinturón de seguridad con sistema de anclaje diseñado específicamente para estos animales. Este avance, similar a los cinturones de seguridad para pasajeros, garantiza que los perros de asistencia viajen con el mismo nivel de seguridad vial que cualquier otra persona o profesional a bordo.

Esta iniciativa no es solo una cuestión de comodidad, sino de derecho y necesidad. Para muchas personas con discapacidad, sus perros de asistencia no son solo mascotas, sino extensiones vitales de sí mismos. Poder mantener a su compañero a su lado durante un traslado a un centro hospitalario para recibir tratamiento médico es fundamental para su tranquilidad y bienestar. El sistema de retención homologado, seguro y cómodo, asegura que estos viajes se realicen sin sobresaltos para el animal ni para su dueño.

inclusión

Con esta medida, las Islas Baleares se unen a Madrid y Cataluña, convirtiéndose en la tercera comunidad autónoma en ofrecer este servicio vital. La consejera de Salud, Manuela García, presentó esta iniciativa junto a figuras clave como Alejandra Luque, presidenta de la ONCE, Javier Ureña, director del Servicio de Salud, Gabriel Rojo, subdirector de Humanización y Atención al Usuario, y Sergio Rodríguez, gerente de GSAIB, subrayando el compromiso de la región con la inclusión.

CAIB

Para garantizar la correcta implementación de estos dispositivos, el Área de Formación de GSAIB, en colaboración con el Área de Operaciones de Transporte Sanitario, ha impartido sesiones informativas y de capacitación a todos los profesionales del transporte sanitario no urgente. Esto asegura que el personal esté completamente preparado para manejar estos nuevos elementos, que ya están disponibles en todas las bases operativas de las ambulancias no urgentes de la comunidad.

más de 50 traslados

La necesidad de este servicio es palpable. En 2024, se realizaron cerca de 50 traslados en ambulancias no urgentes a usuarios que requerían la compañía de sus perros de asistencia. En lo que va de este año, ya se han contabilizado más de 20 transportes en circunstancias similares, lo que evidencia la demanda y el impacto positivo de esta medida.

La normativa estatal, a través de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia, ya reconoce el derecho de acceso de los usuarios de perros de asistencia a diversos entornos en igualdad de condiciones. Esta iniciativa en Baleares no solo cumple con el espíritu de la ley, sino que lo amplía a un ámbito tan crítico como el transporte sanitario. Desde perros guía para personas invidentes, hasta perros de aviso médico para quienes padecen enfermedades como diabetes o epilepsia, o perros para personas con trastorno del espectro autista, la diversidad de funciones de estos animales subraya la importancia de su compañía constante.