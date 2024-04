Baleares prepara un plan piloto de medición de la carga en zonas turísticas

Se habla estos días mucho de las multitudinarias manifestaciones en Canarias contra el modelo turístico en el archipiélago canario. En la sesión de control del Parlament balear, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha admitido que, de la misma manera que pasa en los principales destinos turísticos del mundo, "determinados puntos emblemáticos o icónicos" de Baleares sufren "turismo masivo y el efecto llamada de las redes sociales, lo que lleva a una innegable congestión en los meses punta en temporada alta.

Prohens ha anunciado que su Ejecutivo ultima un proyecto piloto para calcular, mediante herramientas tecnológicas, la carga concreta de determinadas zonas turísticas ante la necesidad de contar "con datos objetivos"

Para medirla con datos objetivos, el área de Innovación de la Vicepresidencia prepara esas herramientas tecnológicas para medir la carga turística, que además monitorizarán en las principales zonas turísticas las necesidades de transporte público durante la temporada, para garantizar "un transporte óptimo para residentes y visitantes". Prohens ha explicado además que ha pedido al Ministerio de Transportes que actúe ante las colas que ya se han visto en el aeropuerto de Son Sant Joan por la Semana Santa.

"No podemos crecer sin límites", ha afirmado Prohens, y ha añadido que, por ese motivo, el ejecutivo autonómico ha puesto "en el centro de la actividad política la productividad, para cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso".

