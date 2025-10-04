El Gobierno Vasco retoma el teletrabajo: dos días a la semana desde enero

El Gobierno Vasco ha aprobado la nueva regulación que permitirá a su personal teletrabajar hasta dos días por semana a partir de enero de 2026. Según el Ejecutivo autonómico, este acuerdo garantiza “la transparencia, la equidad y la seguridad jurídica” en la implantación del teletrabajo en la Administración General de Euskadi y sus organismos autónomos. Más detalles están disponibles en el portal Irekia del Gobierno Vasco.

Un acuerdo con respaldo sindical

El decreto aprobado desarrolla el pacto alcanzado el pasado 21 de julio en la Mesa Sectorial de la Administración General, con el apoyo de LAB, CCOO y UGT, aunque sin el respaldo de ELA. El texto establece un marco normativo básico de referencia para todo el sector público vasco.

La medida busca dar respuesta a la reivindicación del personal en favor de la conciliación laboral y familiar, ampliando el teletrabajo más allá del personal técnico: también podrán acogerse auxiliares administrativos, administrativos y jefaturas.

Principales novedades

Hasta dos días por semana de teletrabajo, siempre que se garantice la prestación del servicio.

Vivienda diferente: se permitirá realizarlo desde un domicilio distinto al habitual para favorecer la conciliación.

Flexibilización de antigüedad: el requisito de un año se podrá reducir a seis meses tras procesos selectivos y de provisión.

Formación específica: el IVAP ofrecerá desde el 18 de septiembre cursos para el personal y responsables que supervisen el teletrabajo.

Teletrabajo al aire libre

Convocatorias y solicitudes

El procedimiento será íntegramente telemático. Se lanzarán tres convocatorias consecutivas, cada seis meses, antes de establecer un sistema abierto y permanente.

La primera convocatoria se publicará el 3 de octubre, fecha a partir de la cual el personal público podrá presentar su solicitud para incorporarse al modelo. Una vez tramitadas, la modalidad de teletrabajo entrará en vigor en enero de 2026.

Reuniones telemáticas

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo de organización laboral más moderno, adaptado a la realidad digital y a las necesidades de conciliación de miles de empleados públicos en Euskadi.