Alerta en Mallorca: Operativo de búsqueda para localizar a un menor de riesgo en paradero desconocido

🚨Dispositiu de recerca activat a la zona de Cala Santanyí, Cala Llombards i Caló des Moro per la desaparició d’un menor de 14 anys amb perfil de risc, vist per darrera vegada aquest matí a les 9 h.



📍S’està establint un punt de comandament a la zona per iniciar la recerca.