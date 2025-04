Alerta por la falta de donantes en los bancos de sangre: "Menos de un 3%..."

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha alertado este lunes de la "situación crítica" de las reservas de sangre en la comunidad, especialmente de los grupos 0+, 0- y A-.

El descenso en las donaciones de los últimos días ha obligado a contener el envío de componentes a los hospitales, lo que supone una medida excepcional que refleja la gravedad del momento actual. La doctora Teresa Jiménez directora del banco de sangre nos explica los motivos

"Habitualmente siempre hay unos valles de donaciones a lo largo del año, especialmente en vacaciones, en Semana Santa, en Navidades. Eso es porque hay muy poca población sana dona sangre. Los donantes de sangre que tenemos en Baleares son muy pocos, es menos de un 3% de la población sana, por tanto hay otro 97% de la población que puede donar y no dona".

Donde puedes donar

Ahora mismo solo dona casi el 3% de las personas de Baleares. La doctora Jiménez asegura que con llegar al 4% de donantes se evitarían estos valles y situaciones tan críticas. Por eso hace un llamamiento a los habitantes de las islas:

"Este llamamiento no solo es para los donantes sino para todas las personas sanas que quieran donar. Todos los grupos son necesarios, todas las personas de cualquier grupo sanguíneo son necesarias, lo que pasa que el llamamiento esta enfocado a los grupos 0+, 0- , A+ y A-. Pero cualquier persona sana que me esté oyendo y que quiera ayudar a otras personas puede consultar nuestra página web Donasang.org y por días ahí están las distintas colectas y pedir cita, o bien personarse en el banco de sangre en la calle Roselló i Cazador número 20 de 8 de la mañana a 8 de la tarde, no cerramos al mediodía".

Por si te interesa donar su autobús estará mañana en Son Espases y por la tarde en Llucmajor.