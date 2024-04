ABINI: "La eliminación de las denominadas 'golden visa' no tendrá ningún impacto en Baleares"

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional , ABINI , cree que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la eliminación de las denominadas 'golden visa' no tendrá "ningún impacto en Baleares".

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado año solo se concedieron un 2 % de 'golden visas' en Baleares, una cantidad "insignificante" si se compara con las miles de personas que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda digna, señala la patronal.

Y es que, según la alianza de inmobiliaria de Baleares, la 'golden visa' no soluciona el problema de vivienda en Baleares , "no es algo que preocupe a la sociedad balear porque no da respuesta al verdadero problema" de Baleares, que "no es otro que la falta de vivienda".

El sector inmobilario reclama vivienda asequible

Por ello, ABINI reclama al presidente Sánchez medidas para paliar la falta de viviendas en Baleares, y saber cuáles son sus planes para que en la comunidad se construya "más vivienda asequible" y "qué hay de toda esa obra pública prometida para Baleares".

ABINI recuerda que en la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, el propio presidente del Gobiernoanunció para Baleares 120 viviendas que "nunca llegaron a concretarse".

Por ello, anunciar ahora la eliminación de los permisos de residencia para aquellos extranjeros que compren en España viviendas de súper lujo es "una cortina de humo que lo único que busca es tapar el verdadero problema: que no existen políticas que hagan frente a la falta de viviendas.

El Consejo de Ministros estudiará este martes un informe para modificar la ley, aprobada por el PP en 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en España.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado