Xabi Alonso: "Jagoba Arrasate lo explicó muy bien"

La primera jornada en Son Moix ha propiciado el primer gran lío de la temporada en el fútbol español, la decisión de Munuera Montero de dar continuidad al ataque del Barcelona tras quedar mareado Raíllo en el césped y que acabaría en el gol de Ferran Torres, ha provocado un gran debate.

En el vestuario del Mallorca no se entendía que no se aplicara por parte del árbitro un protocolo que según informaron a técnicos y jugadores del Mallorca antes del inicio liguero, debía seguirse en el caso de posibles conmociones de un jugador.

Es obvio que está todo muy desvirtuado en la liga por la picaresca continua de los futbolistas, que simulan muchas veces hasta el bochorno, algo facilitado por el excesivo intervencionismo arbitral. El problema no es que Munuera considerara que Raíllo no estaba conmocionado y podía levantarse, algo discutible porque él no puede saber realmente cómo está el jugador, el problema es que en todos los partidos cualquier jugador que se queda tendido aunque no tenga absolutamente nada, provoca la interrupción del encuentro.

Se ha podido ver en la misma primera jornada, horas después de lo de Son Moix, en el Celta-Getafe, Martín del Getafe se quedaba tendido por un leve contacto en su cara. El colegiado, Galech Apezteguía, interrumpía inmediatamente el partido.

A favor de la versión de Raíllo, que explicaba que sufrió un mareo al intentar seguir después del despeje a un chutazo de Lamine a corta distancia, es que no era una jugada de gol en la que el futbolista pudiera emplear la picaresca. Es un balón que vuela alto y la defensa del Mallorca está perfectamente colocada. Los compañeros de Raíllo también se confiaron y dieron por hecho que Munuera pitaría y que sería atendido el capitán. No ocurrió y Ferran marcó.

Esta situación ha generado muchas dudas y encendido el debate en toda España, magnificada por el hecho de que fuera el Barcelona el rival del Mallorca, hasta el punto que el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, era preguntado por esta situación.

"No me toca a mí estar comentando lo que pasa en otros partidos, sí escuché lo que dijo Jagoba Arrasate y él lo explicó muy bien". Por lo que deja claro que lo que dijo el entrenador del Mallorca es lo que se les ha explicado esta temporada a técnicos y jugadores.

El Real Madrid por cierto será el rival del Mallorca la próxima semana en el Santiago Bernabéu.