El viejo sueño de convertir Son Moix en un campo de fútbol parece más cercano

Un Estadio de atletismo. Es la casa del RCD Mallorca desde 1999, el estadio de Son Moix, construido con motivo de los Juegos Mundiales Universitarios de 1999, cuyas pruebas atléticas se hubieran podido disputar perfectamente en un pequeño estadio o incluso en la pista del Polideportivo Príncipes de España, y no en un estadio tan grande. Pero el Ayuntamiento de Palma encontró el pretexto perfecto para convencer al RCD Mallorca para que abandonara el viejo Luis Sitjar en el centro de Palma, que ya no reunía las condiciones adecuadas que exigía la Liga, para construir un nuevo estadio cofinanciado por la ciudad y la LFP, que destinaría 600 millones de las antiguas pesetas a la construcción del nuevo fondo por el plan de adecuación de los estadios.

El propósito del Ayuntamiento era ganar para la ciudad el solar del Lluís Sitjar en el barrio de Es Fortí y convertirlo en zona verde. Han pasado 22 años y ni hay campo de fútbol ni tampoco zona verde. Es el resultado de la ineficacia en la gestión política y también hay que decir de la ambición de algunos copropietarios del Lluís Sitjar. Por parte del RCD Mallorca hace años que no hay ningún obstáculo en el Sitjar, tiene un acuerdo con el Ayuntamiento para venderle su parte del solar (tenía inicialmente un 33% más algunas participaciones que adquirió después), pero se han topado hasta ahora siempre con la negativa de algunos copropietarios a las ofertas municipales de compra.

Ése fue el trasfondo de una decisión colegiada entre instituciones y Club y que para muchos fue un error histórico. Un error al abandonar su casa para alquilar un nuevo Estadio concebido como estadio de atletismo si bien con un compromiso verbal por parte de Club y Ayunttamiento de que a la finalización de los Juegos se planteara la reforma que eliminara la pista.

Aquello no ha ocurrido hasta ahora. Mientras tanto, el RCD Mallorca no ha dejado de invertir en el Visit Mallorca Estadi, ha renovado por completo oficinas, vestuarios, zonas de prensa, zonas VIP etc, ha invertido en las infraestructuras y ha modernizado la instalacíon para mejorar la experiencia, pèro ésta sigue teniendo una realidad innegable: el fútbol se ve a mucha distancia. La barrera de las pistas hace que la experiencia de los aficionados no sea como en el resto de Estadios de LaLiga. De hecho, ahora mismo Son Moix es el único estadio de Primera División con pista alrededor del terreno de juego y el único que se le parece es el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, construido como su nombre indica para dicho evento, y en el que la directiva almeriense también ha invertido par acercar a los espectadores, construyendo gradas tras las porterías.

En los últimos 22 años todos los presidentes, todos los propietarios o accionistas minoritarios también, han tenido el deseo de quitar las pistas de Son Moix y construir un campo de fútbol con proyectos más o menos afortunados. Desde Antonio Asensio a hoy Robert Sarver y Andy Kohlberg, todos han querido convertir el estadio en un campo de fútbol. Y los aficionados bermellones empiezan a tener la percepción de que si alguien puede conseguirlo son los actuales propietarios. Han saneado el Club, lo han devuelto a Primera, han saldado el convenio de acreedores. Hasta ahora sin embargo se han topado con la falta de voluntad política en lo del estadio y también en la idea de construir una residencia para futbolistas en la ciudad deportiva Antonio Asensio. La residencia ha quedado aparcada por ahora debido a la falta de licencia y la negativa del Consell de Mallorca a cambiarla. Otra cosa parece el Estadio. El Ayuntamiento de Palma es receptivo a la idea del RCD Mallorca de reformar Son Moix como ha dicho en reiteradas ocasiones el alcalde José Hila. Ahora esperan que el Mallorca presente el proyecto.

Alfonso Díaz, CEO de la entidad, es quien está llevando las conversaciones (hay que decir que en la etapa de Maheta Molango ya hubo continuadas conversaciones con el consistorio y con la presencia del presidente Kohlberg). Díaz afirma que "el plan lo iremos contando, estamos trabajando en ello para un plan de largo plazo que se cubra por etapas. En el corto plazo queremos hacer algo ya y eso consiste en acercar la grada al césped para que la experiencia sea la que debe creemos que debe tener un estadio de fútbol. Y para ello no deben estar las pistas o que no haya esa distancia tan grande entre la primera fila y el césped".

Mientras tanto, desde la Federación de atletismo se sigue poniendo el grito en el cielo, si bien la realidad es que es una pista que nunca ha sido empleada en 22 años salvo en un campeonato de Baleares, y que el atletismo necesita otras instalaciones en condiciones. En ello estaba en teoría el Ayuntamiento de Palma y es parte de la solución para todos.