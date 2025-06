Vicente Engonga sobre la UD Ibiza: "Seguro que habrá otro proyecto para intentar ascender"

La UD Ibiza ha finalizado la temporada antes de lo que pretendía, al no superar la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División. El equipo celeste se mostró impotente para doblegar al Andorra pese a tener mejores ocasiones en el partido disputado en Can Misses el pasado domingo.

Tenían que remontar el 2-0 de la ida y no sólo no lo hicieron sino que además perdieron 0-1 para chasco de los 4.500 aficionados que llenaron el estadio. No ha sido el final deseado ni tampoco la temporada más fácil, debido a la gran irregularidad que siempre ha tenido el equipo durante el curso, pagando una mala planificación y cambiando sobre la marcha, primero con la llegada de Paco Jémez y después cambiando jugadores en el mercado invernal.

A pesar de la dificultad, acababan terceros la liga y afrontaban el playoff con ambición. Las bajas han pesado mucho, la falta de gol con la ausencia de Davo y Gallar han sido determinantes.

Ahora el técnico Paco Jémez se ha mostrado dispuesto a continuar si el presidente Amadeo Salvo el quiere y si el proyecto es parecido. ¿Lo será? Alguien que conoce al presidente Salvo y el club es el ex mallorquinista Vicente Engonga, quien estuvo en una etapa en el club junto a Toni Amor en el banquillo en 2018.

El cántabro, contertulio de Deportes Cope Baleares, ha transmitido sus sensaciones y no tiene duda de que, conociendo a Salvo, se hará un buen equipo: "es muy difícil subir, quieren subir todos. Es muy complicado incluso en tercera hacer un equipo para subir, hay otros que también quieren subir. En Ibiza van con esa presión, ya saben lo que hay, si pierden los primeros cinco partidos te echan, es la dinámica, jugar apretados. Me da pena que no hayan subido porque cualquier club de las islas tiene que intentar estar en categoría superior. Yo creo que seguirán con otro proyecto para intentarlo. La situación imagino será que Paco seguirá. Incluso Paco sabe que si los primeros cinco partidos no va bien, pues en este club es así".