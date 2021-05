Vicente del Bosque visita la academia de Rafael Nadal

La Rafa Nadal Academy By Movistar ha recibido hoy la visita de un invitado muy especial. Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid ha visitado las instalaciones del recinto impulsado por el tenista mallorquín en donde se llevará a cabo el Campus de Verano Vicente del Bosque , un campus que tendrá lugar en la propia academia del tenista balear del 1 al 15 de agosto. La visita ha tenido como anfitriones a Toni Nadal, director de la academia y a la responsable comercial y de marketing de la misma, Maribel Nadal.

"Queremos que recuerden el paso por la academia de la mejor forma posible"

"Tenía un poco de referencia de lo que eran las instalaciones, pero la verdad es que ha superado a lo que había visto en los reportajes de televisión. Hoy es un día agradable de comprobar que nuestro país a través de un gran deportista puede tener unas instalaciones magnificas para que sirvan de base para que cada día tengamos unos chavales mejores en todos los sentidos, en lo personal y también en lo deportivo”, afirma Del Bosque tras conocer las distintas pistas de las que consta la Rafa Nadal Academy.

Del Bosque también ha podido conocer también el museo de Rafa Nadal en donde se encuentran todos los trofeos logrados hasta la fecha por el mallorquín así como distintos objetos donados por otros deportistas a nivel mundial. Una vez finalizada la visita, el propio Rafael Nadal pudo compartir una charla con el propio Del Bosque. "Tengo siempre una preocupación para que hagamos las cosas bien, que seamos una referencia para los chicos, no hagamos tonterías y que tengamos mucha seriedad la garantía de que esto va a funcionar bien. También tenemos la gran preocupación de que los chicos aprendan y se diviertan, pero también tengan la máxima seguridad, que no pase nada y este todo controlado y que recuerden el paso por nuestra Academia con el mayor placer posible", ha apuntado Del Bosque.