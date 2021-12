Ver al Barcelona, entre 80 y 250 euros para los no abonados

El RCD Mallorca ha puesto a la venta las entradas para la visita del FC Barcelona que abrirá el año 2022 en el Visit Mallorca el próximo 2 de Enero. Como viene siendo habitual, son precios muy altos. Aunque el nivel actual del Barcelona no da para pagar una entrada tan alta, el caché del rival sigue provocando que los clubes fijen precios muy altos para los aficionados del equipo contrario o aquellos aficionados propios que no han querido abonarse.

La entrada más barata costará 80 euros, en el fondo norte conocido como grada Sitjar, aunque éstas se agotarán en poco tiempo porque no hay muchas disponibles. La siguiente más económica es la del fondo sur, a 140 euros, la de Sol cuesta 160 euros, tribuna descubierta 230 euros y tribuna cubierta 250 euros. Se trata de los precios para adultos no abonados, ya que los abonados pueden comprar una entrada con una pequeña rebaja de diez euros. Ver el partido en el VIP corner cuesta 500 euros, lo mismo que en el palco presidencial.

El encuentro ante el Barcelona está previsto para el 2 de Enero a las 21h y cierra la primera vuelta. Está incluido sin embargo para aquellos que quieran abonarse para la segunda vuelta. Hay que recordar que el abono para la segunda vuelta en Sol alta es de 330 euros y en tribuna descubierta 480 euros.

El Mallorca-Barcelona tendrá una figura destacada y no estará en el césped sino en el palco, el palco que tantas veces ocupó el ex presidente y ex propietario Mateo Alemany, actual director general de fútbol del FC Barcelona. Será un día muy especial sin lugar a dudas para el mallorquín.

Luis García regala el viaje a dos abonados.-

El Moviment Mallorquinista puso a disposición de sus seguidores y abonados del club la posibilidad de entrar en el sorteo de dos billetes de avión para Granada para pode acudir el partido de este domingo a las 14h, invitados por el técnico Luis García.

El preparador quiso corresponder al Moviment Mallorquinista por sus atenciones hacia él regalando ese viaje a dos abonados del club para el último desplazamiento de 2021.

Los agraciados son Dani Amengual y Joan Roig.