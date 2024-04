Dos meses y medio después Vedat Muriqi acababa con su sequía. En el duelo directo ante el Cádiz el delantero mallorquinista abría la cuenta y ponía las cosas bien para el RCD Mallorca. Se trataba de dar un golpe sobre la mesa para asegurar la permanencia, dejando a los amarillos a nueve puntos.

El gol llegaba con un protagonista inesperado, el centro perfecto del central Martin Valjent desde la derecha en una rara incursión del eslovaco en campo contrario. Muriqi sabía atacar el balón y sorprender a la espalda de Fali para conectar un testarazo perfecto lejos del alcance de Ledesma.

No podía ponerse mejor el partido para un Mallorca que es eficaz en teoría defendiendo un marcador favorable. En un partido plácido para los bermellones en la primera mitad, ellos mismos se complicaron la vida con el gol desafortunado en propia puerta de Mascarell en el primer palo, en su afán por cortar un centro batía a Rajkovic. Esto espoleó al Cádiz que tuvo la ocasión de Guardiola, el mejor de los cadistas. Al final del encuentro pudo pasar cualquier cosa, el palo de Darder y la de Roger pudieron decantar el partido para cualquiera de los dos.

Las tablas dejan todo igual con el Mallorca seis puntos por encima del descenso. Gol importante el de Muriqi en una temporada en la que está lejos del rendimiento del pasado curso, cuando anotaba 15 tantos. Esta temporada y especialmente desde su lesión no ha vuelto a tener las buenas sensaciones que tuvo la pasada temporada. Son tan solo seis goles en liga para el jugador mejor pagado de la plantilla. Desde el pasado 11 de Febrero ante el Rayo Vallecano no anotaba en liga.

Muriqi se mostraba aliviado por el gol en su castellano más que aceptable: "soy un delantero y yo estoy si están los goles. Pero en Mallorca es diferente porque tengo el apoyo de los compañeros, de la afición, del staff técnico. Una cosa he dicho siempre, puedo no marcar pero no voy a perder la emoción, la pelea, la lucha, siempre voy a seguir así".

Sobre la situación del equipo se muestra convencido de la permanencia pero no la da por sentada. "El empate mejor que perder. Sabíamos que era importante el partido. Empezamos muy bien como siempre en la primera parte y no sé qué está pasando en el comienzo de las segundas partes, primeros 15 minutos que nos meten, nos pillan, meten gol y a sufrir. Mantenemos la distancia de seis puntos y ahora a ganar. Tenemos una buena ventaja pero en fútbol nunca se sabe. Vamos a seguir, a trabajar como cada semana".

El delantero no se fía: "no está cerrado aún, es fútbol. Hemos visto muchos ejemplos de equipos que llevan cinco o seis puntos y acaban bajando, no queremos ser uno de ellos, vamos a salir a ganar y conseguirlo lo antes posible".