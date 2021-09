Tres jornadas consecutivas de gran baloncesto en Menorca

El Trofeo “COpizza Ciutat de Maó" abre el calendario de pretemporada del baloncesto balear llevando a Menorca un torneo de nivel ACB con la presencia de Gran Canaria y Coosur Betis y que permitirá saborear buen baloncesto a una afición de buen paladar que conoció muchos años de ACB. Será finalmente un triangular con el anfitrión Hestia Menorca tras caerse el Imprenta Bahía San Agustín (Palmer Palma) por un positivo en la plantilla.

El torneo previsto inicialmente para los días 9 y 10 ha cambiado el formato ante la imposibildad de encontrar un equipo sustituto del Palma en tan poco tiempo. Lo ha intentado el Hestia Menorca con múltiples contactos pero ante la premura de tiempo se ha decidido convertir el torneo en un triangular brindando tres días de buen baloncesto en lugar de do, con un partido diario y desde hoy mismo.

Esta noche se enfrentan Hestia Menorca, que milita en la LEB Plata a Gran Canaria a partir de las 21h en Bintaufa. Mañana será el turno para el Hestia Menorca-Coosur Real Betis a las 20h, finalmente ambos ACBs se medirán el viernes, día10, también a las 20h.

La nueva configuración del torneo permitirá al Hestia Menorca probarse ante dos equipos ACB, uno de ellos, el Gran Canaria, semifinalista Eurocup, además de disfrutar de un último partido entre el conjunto canario y el Coosur Real Betis. El escolta del equipo grancanario Dylan Ennis se ha mostrado encantado con disfrutar del torneo en Menorca.

En @canadiankidDJE es mor de ganes de venir demà cap Menorca, un crack! See you tomorrow at Bintaufa! ?? Una illa, un equip! #Menorca#COpizzaCiutatdeMao#MatealEstigmapic.twitter.com/0cFcPgxIu2