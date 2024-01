Grave accidente del piloto ibicenco Toni Vingut en la quinta etapa del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudí. Vingut tuvo que ser evacuado a un hospital de la capital, Riad, para ser intervenido de múltiples fracturas tras el percance con su quad en la que es su quinta participación en esta aventurera y peligrosa competición. La operación está prevista para las 12h, hora peninsular española, de este jueves

Al parecer su vehículo se precipitó desde lo alto de una duna y la caída fue muy violenta, provocándole múltiples fracturas, incluso inconsciencia momentánea para después apenas poder moverse por el dolor. Se temió una lesión grave medular al sufrir un fuerte dolor en la espalda. Finalmente, sufría fractura en el coxis, seis costillas y tambén fracturas en el brazo derecho según relataba el propio piloto.

"Me llevan en un avión a un hospital. Me he roto el coxis, seis costillas creo y el brazo derecho. No sé cuántos metros me he tirado pero recuerdo haber caído con el quad plano, ha sido un golpe tremendo y me he quedado inconsciente. En seguida he recuperado la consciencia sin poder moverme con la cara contra la arena, sin poder moverme. He estado un buen rato hasta que ha llegado un helicóptero".

Además, indicaba cómo se alarmó por el fuerte dolor en la espalda: "Me han tenido que ayudar y me han metido entre varios con la camilla, no sabía si tenía daño medular porque he notado un dolor en la espalda impresionante", indicaba el piloto ibicenco a la televisión autonómica.