SOS del fútbol base, piden al Govern que permita jugar a los menores de 12 años

Los clubes están desesperados, también la Federación Balear de fútbol, porque a pesar del retorno de las competiciones de fútbol base y regional aún no permiten jugar a los menores de 12 años. Las ligas prebenjamines, benjamines y alevines siguen paradas (excepto en Menorca) y los más pequeños llevan un año sin jugar.

Entrenan pero no compiten, y los pequeños no entienden por qué los mayores pueden y ellos no, dicen desde los clubes. Pero son los propios clubes los que dejan claro que no pueden seguir así, igual que la Federación. La plataforma SOS fútbol base se concentraba en las instalaciones de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) para pedir al Govern que en la próxima revisión de las condiciones sanitarias del 9 de Abril se autorice de una vez que puedan competir los más pequeños.

No hay ningún informe científico que certifique riesgos de contagio al aire libre, no existen datos de contagios que se hayan producido en partidos de fútbol, en todo caso se tiene claro que el mayor riesgo está en los vestuarios.

Un reciente contagio en el mundo del deporte ha tenido como protagonista un equipo de Waterpolo, pero según la consellera Fina Santiago tienen acreditado que el contagio se produjo por una comida de equipo, es decir un comportamiento irresponsable como los hay en todos los ámbitos de la vida ciudadana y no tiene que ver con la práctica deportiva.

El presidente de la Federación, Miquel Bestard, indica que "la conselleria siempre ha sido cordial y correcta. Pero todo acaba en que Salut no lo permite, etc. Les he pedido que ese estudio que tienen de contagios lo hagan con el fútbol. No es lo mismo en espacios cerrados que abiertos. Seguiremos trabajando, a ver si el día 9 nos permiten volver a jugar porque sino es una injusticia muy grande que se está cometiendo".