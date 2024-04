El descenso del Atlético Baleares ha sido traumático porque el club ha pasado de las máximas aspiraciones, ser campeón de Segunda B y estar muy cerca de Segunda División en años anteriores, a descender a Segunda RFEF. Todavía digeriendo la afición esta situación y preguntándose por el futuro, el propietario Ingo Volckmann mandaba un mensaje de tranquilidad y de compromiso, manteniendo su voluntad de seguir haciendo un equipo fuerte y tratar de volver a Primera RFEF.

En el tertulión futbolero de Deportes Cope Baleares, el ex director deportivo del club en la etapa de Bartolomé Cursach, Chichi Soler, reflexionaba sobre la situación. También Jovan Stankovic tuvo un paso fugaz por el club como técnico ayudante.

Chichi Soler indicaba que "es una categoría muy difícil la Primera RFEF en la que hay equipos muy importantes, en cada grupo casi todos aspiran a subir. A la que haces las cosas un poco mal, el vestuario no es el que corresponde o lo que sea, es normal que pase esto. Lo fácil del fútbol es la alineación del domingo, lo difícil es el lunes, martes,miércoles... cuando hay que interpretar lo que pasa. Que baje es una pena, porque es un club con un potencial tanto a nivel social como económico importante. No me cabe la menor duda de que lo intentarán el año que viene".

Jovan Stankovic, un habitual cada domingo en el Estadio Balear, analiza lo que ha visto: "no dio la talla con los rivales directos como Sanluqueño o San Fernando. No eran capaces de superar al rival, les costaba. Es una categoría difícil, el Atlético B y el Castilla tienen buen equipo y mira cómo van".

El propio Stankovic había estado en algunas quinielas como sustituto de Barrero. Soler decía al respecto que "amamos el fútbol tal y como nosotros lo entendíamos. Esa es la gran virtud, Juanjo Dobla se ha ido a entrenar ahora para ayudar, Jovan que está en un equipo intentando ayudar a niños. Es seguir en el fútbol, disfrutar cómo a ti te gusta y es para quitarse el sombrero, y no sólo por dinero". Stankovic apostilla que "y se sufre, estoy todo el día con el fútbol, intento ayudar en Génova y lo vives".

Soler añade de su experiencia con Tolo Cursach que "hay que saber llevar a estas personas que aman tanto el fútbol y que son capaces de destinar tanto dinero a algo que les gusta. Hay que saber gestionarlo. No es fácil, te lo puedo garantizar. Es complicado. No tengo nada contra Messow (director deportivo y ahora director general) pero quizá el club ha tenido por ahí esa fuga. La figura del entrenador es la más débil pero en un proyecto hay que tener criterio y saber diagnosticar el problema. A no ser que te importe tres narices gastar tres o gastar ocho. El Atlético Baleares ha crecido a nivel social, en fútbol femenino, en muchas cosas, pero todo viene acompañado del primer equipo, que es lo que se mira. Ingo era el mismo antes y ahora, el mejor jugador que tuvieron era Son Malferit, ahí estuvieron muy cerca de la Segunda".