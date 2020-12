Shella Badaseraye: La fuerza de una madre

Shella Badaseraye (33 años, Nigeria) es la actual campeona de España de halterofilia con tres oros en la categoría de 55 kilogramos, un hito para el deporte balear porque es algo que nadie había logrado hasta ahora en Islas. Hoy en Deportes Cope Mallorca hemos conocido la historia de Shella, que es un claro ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Hace 13 años pesaba 100 kilos y hoy, se dedica a levantarlos. Shella lleva 3 años con la halterofilia, pero hace 13 años que está entrenando fuerza. Su motivación y fuerza es su hija Anahí, que sufre una parálisis cerebral y tiene una discapacidad un 98%.

“Mi inicio en el deporte fue por mi hija. Empecé a entrenar hace 13 años, cuando mi hija tenía 1 año. En la actualidad, a un niño se le diagnostica una discapacidad muy temprano, pero a mi niña le diagnosticaron la discapacidad bastante tarde. Yo sabía que algo le pasaba, pero no sabía cómo explicarlo exactamente. Todo el mundo veía a la niña bien, pero yo no. En ese momento me consideraban una madre paranoica y nadie me hacía caso. La angustia de no ser escuchada me hizo entrar en un círculo de ansiedad, y sin darme cuenta engordé. Llegué a pesar 100 kilos”, ha expresado la madre de Anahí.

Shella ha narrado que “a los 8 meses mi hija sufrió su primera crisis de epilepsia, y yo no sabía que ella los tenía. En ese momento vivía en un tercer piso y no pude bajar las escaleras; no pude auxiliarla. Tuve que pedir auxilio a una vecina. Fue una situación bastante triste y traumática. Desde entonces, prometí empezar a cuidarme para poder estar en condiciones físicas y mentales para poder socorrerla”.

“Anahí es una niña que se merece todo. Desde el primer momento, su diagnóstico fue bastante negativo. La primera vez, los médicos no le daban ni un mes de vida. Posteriormente, le dieron 5 años de vida. Sin embargo, hoy mi hija está estupendamente. Es una niña muy feliz. Nos ayudamos mutuamente entre las dos y me da fuerzas en mi día a día, para sacar el negocio adelante”, ha expresado la actual campeona de España de halterofilia .

Para poder recaudar fondos para su hija, cuenta con una página de Facebook dedicada a su Anahí, de 14 años recién cumplidos: “Una esperanza para Anahí”, donde hace visible su día a día. Shella también es es emprendedora y cuenta con su propio negocio.

La actual campeona de España ya piensa en sus próximos retos y la próxima semana participará en el Campeonato Balear, que será la última competición de este año. “Yo lo hago porque me encanta, porque también me ayuda a nivel psicológico. Es el momento del día en el que no tengo que pensar en nada. Es como una terapia para mí y tener a un patrocinador y alguien que te ayude a seguir compitiendo estaría muy bien”, ha afirmado Shella Badaseraye.