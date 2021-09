Sergi Enrich: "Es mentira que no haya fichado por el Shalke por el linchamiento en las redes"

El delantero Sergi Enrich salió al paso de todas las noticias que han circulado sobre su ficha frustrado con el Shalke 04. Los medios alemanes Bild y Sky Sport informaron de que la causa había sido las protestas de los aficionados por su fichaje por el caso vídeo. Sin embargo, el jugador afirma que la negociación se rompió antes por falta de acuerdo económico, tal y como informaba ayer Deportes Cope Baleares.

El menorquín se mostraba dolido a preguntas de Juanma Castaño por dichas informaciones que también habían tenido eco en España, y no acaba de entender por qué el Shalke hace un comunicado con su nombre y negando su fichaje cuando "yo no he sido jugador suyo en ningún momento. Yo he negociado con varios clubes, no hemos llegado a un acuerdo y no he hablado nada de ningún club".

El exmallorquinista explica en El Partidazo cómo se produjo todo:

"Llego el martes a Alemania, paso la revisión médica, ahí estaban mis agentes y en medio de la revisión me avisan de que se tiene que suspender porque no hay acuerdo. Después, cuando se acaba todo veo un tuit del Shalke, cuando no he sido jugador suyo en ningún momento. Yo he negociado con otros clubes y no he publicado nada".

El jugador considera que quizá el club ha querido justificarse ante las protestas de sus aficionados y quedar bien: "estoy disgustado por las mentiras que se están diciendo. Están diciendo que no he fichado por el llinchamiento de los hinchas, es mentira. He recibido cuatro o cinco mensajes de haters que no dan la cara, he recibido muchos mensajes positivos de hinchas del Shalke que cuando publicaron que iba a fichar me daban la bienvenida. Me disgusta que se diga que no he fichado por el tema anterior de hace cinco años. No me agrada. Sale de Bild y Sky Sport. Te cuento cómo fue: llego el martes a Alemania sin tener nada hecho, paso la revisión médica, ahí estaban mis agentes negociando y en medio de la revisión me avisan de que se tiene que suspender porque no hay acuerdo. Después, cuando se acaba todo, veo un tuit del Shalke, que no entiendo para nada, no soy jugador suyo y no lo he sido. No sé por qué tiene que decir que no hemos llegado a un acuerdo cuando cuando yo he negociado con otros clubes y no he publicado nada".

El jugador admite que "después entiendo que ellos quieran quedar bien después del linchamiento. Llevo cinco años que cuando sale mi nombre siempre salen con lo mismo, estoy acostumbrado, vivo con esto. Yo me he acostumbrado porque soy una persona fuerte, hace seis años, tengo una familia, tengo una niña, han pasado muchas cosas desde entonces, he pasado por un juicio, tengo el perdón de la víctima. Es un tema muy delicado, estos temas son delicados y como tal hay que tratarlos. Pero creo que la gente sobrepasa un límite que tenemos que parar entre todos. Se está convirtiendo lo de las redes en linchamientos, juicios paralelos etc. Cada vez que sale mi nombre sale esto, está pagando mi familia y también la víctima. Pienso en ella e intentamos pasar página. Todo lo que envuelve a esto a ella no le hace ningún favor ahora mismo. Tengo también familia, he tenido que aguantar también muchas cosas en los estadios. La gente que me conoce sabe cómo soy y poca gente dentro del fútbol podrá hablar de mí".

Sobre si el club alemán y otros clubes interesados en él preguntan sobre el caso vídeo y lo conocen asegura que "claro que hay clubes que han preguntado. El Shalke conocía la situación, su director deportivo lo ha reconocido en Sky que conocía esta situación. Ahora que no digan que no he firmado por linchamiento de los hinchas porque es mentira. Puede que ellos se hayan asustado pero no tiene que ver, mi representante me dice que no hemos llegado a un acuerdo económico; viajé allí sin contrato y con cosas que no me gustaban que había que arreglar. Cuando decidimos no aceptar esas condiciones es cuando el club pone ese tuit y para quedar delante de sus aficionados como un club 10. No tengo ninguna mala palabra para ellos, que te quiera fichar un club como el Shalke es un elogio, pero me duele que se diga algo que es mentira".

¿Y ahora? "Estamos esperando a ver qué me puede interesar. No estoy agobiado pero llega un momento en el que duele lo que ves. Cinco años siempre con lo mismo, he aprendido a llevar esta situación. Primero sabiendo que no soy un delincuente, no soy ningún asesino, cometí un error porque todos cometemos errores, he cometido un gran error y ya está. Soy papá, tengo familia, no tengo nada que ver con lo ocurrido hace seis años, y tampoco le hacemos un favor a la víctima. Tengo suerte de tener la mujer que tengo que es mi compañera y es mi mejor apoyo".





?? @EnrichSergi en @partidazocope



??‍?? "Yo estaba pasando revisión médica y me avisan de que no se había llegado a un acuerdo, y se para la revisión"



??? "Desde hace 5 años cuando sale mi nombre siempre salen con lo mismo, vivo con esto" #PartidazoCOPEhttps://t.co/7pjiKPpfZM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2021





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado