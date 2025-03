Sergi Darder: "Sé que el Espanyol no tiene suerte con los árbitros, ya me tocó vivirlo"

Sergi Darder no oculta su alegría por la buena marcha de su equipo, el RCD Mallorca. Además, ante el Espanyol tuvo acciones decisivas, poniendo un balón de gol al japonés Asano en el gol del empate, uno de esos balones de los suyos.

Darder recibía el cariño de la afición mallorquinista al ser sustituido, sobre todo tras algunos pitos de la numerosa afición perica en Son Moix. Y es que para Darder los partidos ante el Espanyol no son fáciles, tras media vida allí y haber sido capitán del equipo, el centrocampista decidía hace dos temporadas dar por finalizada su etapa en el Espanyol, necesitaba un cambio e hizo lo posible para que así fuera.

Darder llegaba al RCD Mallorca tras dejar un gran traspaso en el Espanyol, que pagaba ocho millones de euros, como suele recordar el propio Darder. Pero como suele suceder en estos casos, alguien querido en un club acaba siendo odiado cuando decide marcharse. Le pasó a Vicente Moreno cuando dejó el Mallorca para ir al Espanyol, aunque poco a poco va quedando atrás esa polémica. En el caso de Darder, en la primera vuelta fue un partido muy duro para él en Cornellà. El sábado pasado volvió a escuchar pitos en Son Moix, esta vez silenciados por la afición mallorquinista.

Más allá de lo ocurrido en la grada, Darder se ponía en la piel de sus ex compañeros del Espanyol tras un arbitraje muy polémico que ha provocado protesta formal del club perico y que hiciera que el director deportivo, Fran Garagarza, pidiera "respeto" hacia su club y dijera que "esto no es fútbol".

Darder explicaba que "pasa el tiempo y te identificas con lo que han pasado. Estuve seis años allí y sé que es un club que nunca han tenido mucha suerte con los árbitros, es la realidad. Nosotros tampoco hemos tenido en el Mallorca mucha suerte este año, parece que te olvidas cuando ganas. Esas acciones han salido de nuestro lado, estoy contento porque me debo al Mallorca y tener 40 puntos es una locura. Pero es verdad que tengo una sensación jodida por ver a amigos dolidos en el vestuario, enfadados como es normal, yo también lo estaría. Algún partido como este habré vivido pero no lo recuerdo. Siempre hay partidos raros. También hay que valorar que además del arbitraje hemos hecho un buen partido y hemos sido superiores".

En cuanto a la gente, decía que "es un partido diferente, por mucho que intentes estar tranquilo siempre es algo diferente. No me lo ha puesto fácil el partido, no había espacio y ellos cerraban espacios. Hasta que han marcado y nos hemos crecido un poco y hemos sido más valientes, nos ha costado".

Sobre el horizonte a falta de diez jornadas, ha dicho que "tenemos que seguir siendo humildes y a la vez ambiciosos con lo que tenemos".