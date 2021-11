La sanción a Luis García enciende aún más a la afición mallorquinista

Los ánimos entre los aficionados del RCD Mallorca andan encendidos tras lo ocurrido en Cádiz, agravado por la sanción a Luis García Plaza de dos partidos. Doble castigo por decir "no nos pita ni una" según Luis García a su ayudante Pedro Rostol y no al asistente. Aunque hubiera sido al asistente, tampoco es una desconsideración grave, pero no es esto lo que entendió el colegiado Pizarro Gómez.

Curiosamente, acaba de ocurrir un caso muy parecido en Segunda División, el técnico del Fuenlabrada (ex del Mallorca) José Luis Oltra reconocía anoche tras el partido en Las Palmas que fue amonestado por decirle al mismo árbitro "sólo te pido una a favor". Una frase muy parecida a la de Luis García, quien además afirma que fue a su ayudante y no al asistente. La misma frase parece que puede ser motivo de amonestación o motivo de expulsión en función de cómo lo encaje el árbitro.

El técnico del RCD Mallorca se siente injustamente tratado y ha pedido al Club que se recurra ante el Comité de Apelación. Tras el partido en Cádiz ya dijo que no se sentía tratado igual que otros entrenadores, "debe ser que llevaba cinco años fuera de España y no tengo el mismo peso que otros" decía en caliente. No podrá dirigir a su equipo el domingo contra el Elche ni tampoco en Vallecas tras el parón, si es que finalmente no prospera el recurso que presumiblemente presente el RCD Mallorca.

Paralelamente, el Comité de Integridad de la RFEF ha abierto un expediente sobre las manifestaciones de Dani Rodríguez en un tuit en el que clamaba contra la no roja a Iza tras la entrada que pudo lesionarle.

Ahora se abre un proceso en el que se estudiará una posible sanción por estas manifestaciones.El jugador y su entorno no entenderían esta sanción porque no es un ataque a nadie y entienden que es una queja justificada, más o menos vehemente, porque quedara sin castigo la dura entrada.

El presidente del Moviment Mallorquinista Sebastià Oliver ya decía en Deportes Cope Baleares que el domingo habrá una pitada y pañolada en el minuto 12 como protesta, tanto en el primer tiempo como en el segundo. En las redes sociales los ánimos siguen encendidos y aficionados mallorquinistas están animando al resto para sumarse a la protesta del domingo ante el Elche.

En Son Moix no hay muchas convocatorias de este tipo, pero pañoladas las ha habido como en todos los campos. Sonada fue aquella contra Benito Floro en la temporada 2004-05 en la que incluso se vio a la entonces alcaldesa de Palma Catalina Cirer con el pañuelo.