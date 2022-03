Salva Sevilla cumple 38 años como máximo goleador del RCD Mallorca

Era difícil de preveer el 28 de Agosto de 2017 cuando el RCD Mallorca anunciaba el fichaje de Salva Sevilla que las cosas serían así. Un jugador de larga trayectoria y de Primera División que se venía a un edificio en ruinas, un histórico que había caído en Segunda B. Una afición en estado de shock y un equipo en el que había que hacer tabla rasa, tirar abajo el edificio y hacerlo nuevo.

Era la reconstrucción del RCD Mallorca que debía recuperar un equipo, llenarlo de jugadores honrados, competitivos, obviamente con calidad para poder recuperar el club para el fútbol profesional, pero sobre todo comprometidos. Aquello podía salir bien pero también muy mal, el fútbol no profesional está lleno de históricos que tratan de acertar un año para volver al fútbol profesional, ciudade que vieron Primera División que hoy siguen a su equipo pasando penurias en esa Segunda B reconvertida en la Primera RFEF o incluso la Segunda RFEF (el Numancia sin ir más lejos).

Lo fácil en el fútbol parece malpensar, como en otro órdenes de la vida, dar por sentado que un futbolista deja la Primera División para acabar en un histórico en Segunda B sólo por dinero, por una oferta tentadora. Lo fácil es decir que viene a retirarse. Algo debió escuchar al respecto Salva Sevilla porque en más de una ocasión lo ha recordado, que venía a un retiro dorado a una isla estupenda, qué se podía pensar sino de un jugador que de Primera, el Espanyol, se iba a Segunda B. Que ya no estaba para el alto nivel y bajar el listón era lo mejor para alargar su carrera.

El fútbol no ha ido por ese camino. Salva Sevilla fue clave en Segunda B, en el ascenso a Segunda A, en la categoría de plata también, en el ascenso a Primera también, dos ascensos consecutivos. Salva formó parte del equipo con el grueso del año anterior que no pudo evitar el descenso a Segunda y volvió a ser clave la pasada temporada en el nuevo ascenso a Primera División. Y Salva Sevilla, que este viernes 18 de Marzo de 2022 cumple 38 años, sigue siendo importante en este Mallorca. Quizá no sea titular indiscutible pero cumple años con un registro difícil de imaginar hace cinco años e incluso el pasado verano cuando empezó la temporada. No habla bien del equipo pero sí de él, es el máximo goleador del RCD Mallorca con cuatro goles, los cuatro de penalti. Habla mal del equipo porque deja en evidencia la dificultad con el gol y la falta de un especialista, un goleador. Habla bien de él porque los penaltis hay que meterlos y porque sigue a un buen nivel competitivo.

Luis García le ha ido alternando en el equipo con los otros medios centros, lo mismo le ha empleado como titular que para los segundos tiempos. Lleva 19 partidos, 969 minutos. Ha marcado sus cuatro penaltis frente al Elche, Cádiz, Athletic y Celta. Es cierto que ha perdido peso específico en el engranaje del equipo y que no es indiscutible, también que ha sufrido una lesión que le ha dejado mermado y ha estado forzando para no perderse muchos partidos. La dupla Salva-Galarreta que tan fundamental fue el año pasado se ha roto por la lesión del eibarrés, también es cierto que en Primera al no ser tan dominador de los partidos el equipo bermellón es más difícil que siempre esté de inicio Salva Sevilla en el equipo. El técnico viene apostando por Antonio Sánchez últimamente en esa posición y ahora Baba ya recuperado en teoría mantendrá su sitio.

Si, era muy difícil preveer aquel mes de Agosto de 2017 cuando Salva llegaba a una casa en ruinas que no sólo ayudaría a reconstruirla sino que en la isla echaría raíces y sería su etapa más longeva en el fútbol profesional. Cinco temporadas en el RCD Mallorca, la etapa más longeva por encima de los cuatro años en el Betis y los tres en el Espanyol. Está llegando a su último baile claro, a sus 38 años recién cumplidos, pero los últimos bailes a veces duran mucho, no se quieren acabar porque se está a gusto. Es lo que pretende el almeriense, alargar su carrera todo lo que pueda, hoy no es como antes, jugadores con su edad y que la sobrepasan están rindiendo.En frente tendrá a Diego López con 40 años el domingo. Salva está bien físicamente y motivado. Falta saber qué camiseta llevará la próxima temporada porque no hay noticias del Club sobre el contrato.

Los jugadores que te han sacado del pozo merecen salir por la puerta grande, Salva Sevilla quizá merecía otro trato, al menos saber cuáles son los planes del RCD Mallorca.













