Rubén Nova: "Contento pese a no poder entrenar en meses"

No se detendrá ante cualquier obstáculo. En los últimos años, han sido muchos los obstáculos que se ha encontrado Rubén Nova, como tantas otras personas que han sufrido las secuelas de un terrible accidente que cambió para siempre su vida. Obstáculos que hacen mella en cualquier persona, sólo quienes los sufren conocen su dificultad y lo que supone superarlos.

Rubén Nova, ex futbolista, conoce de sobra el dolor y las limitaciones que tiene su cuerpo, pero como otros deportistas a los que les cambió la vida para siempre, ha robustecido su tesón y fuerza de voluntad. El deporte sigue siendo el gran refugio de este joven de 30 años que muestra en sus redes sociales sus días de entrenamiento, ya sea de parabádminton, un deporte que se adapta a sus necesidades y que le hace desarrollar agilidad física y mental, o de handbike. Sus imágenes en la carretera son espectaculares, siempre ayudado por sus personas de confianza.

Rubén, ex jugador del CE Andratx entre otros equipos, ha encontrado nuevas dificultades en los últimos meses para poder hacer deporte, continuar con su trabajo de rehabilitación, vital para su salud y calidad de vida, y entrenar en parabádminton en el pabellón de Andratx. Primero fue la rotura de su silla, ocurrida en un vuelo a Sevilla, por lo que estuvo varias semanas sin poder entrenar hasta que la compañía se hizo cargo de la compra de la nueva silla. Y después llegó el polémico certificado sanitario que impuso el Govern balear para poder practicar deporte. Algo que ha sido recurrido por numerosos ciudadanos de Baleares y que por ahora está en vigor hasta el 28 de Febrero, si bien el ejecutivo ya ha deslizado que podría retirarlo en breve.

Rubén apenas ha podido entrenar en las últimas semanas pero eso no le ha impedido participar en el III Nacional de Parabádminton en Vitoria el pasado fin de semana. "Contento pese a no poder entrenar en meses" decía el jugador, que logró el quinto puesto en WH1 y segundo puesto en WH2 con su pareja, "luchando el primer puesto hasta el último momento". El jugador andritxol, que cuenta con el apoyo de varias firmas como AudiCenter Palma, Port Management y Edbaser, Tim's bar, decía en Deportes Cope Baleares que "llevaba tiempo sin entrenar y, para lo que he entrenado, estoy contento con la participación en el Campeonato. En individual gané un partido, los otros dos estuve ahí, competí. En dobles sí que estuvo más reñido, en la final estuvimos a puntito de ganar a los campeones de España. Llegamos a tres sets y en el último nos ganaron. Estuvimos ahí y estoy contento, debo seguir entrenando".





?? III Torneo Nacional de Parabádminton

Contento pase a no poder entrenar en meses.



Quinto puesto en WH1.

?? Segundo puesto en WH1/WH2 con mi pareja P.Motero luchando el primero puesto hasta el último momento.



???? Gracias siempre a:@ManagementPort@AudiCenterPalma#edbaserpic.twitter.com/2FPRoSk1tu — Rubén.N (@rubenova) February 8, 2022

El jugador tendrá que pasar por el quirófano en breve para corregir un problema de salud que le ocasiona fuertes dolores. Pero Rubén sigue con entusiasmo con su rutina deportiva. Si algo aprendió del deporte es el valor del esfuerzo y no rendirse. Rubén sigue siendo un espejo en el que mirarse para la gente del deporte y una inspiración para otras personas.

