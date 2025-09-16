La redención de Pablo Maffeo vendrá con actuaciones como la de anoche ante el Espanyol

El lateral del RCD Mallorca, Pablo Maffeo, se estrenaba esta temporada con una buena segunda mitad ante el Espanyol. El partido se había puesto mal para los bermellones con derrota 2-0, aunque un penalti al filo del descanso permitía a Muriqi acortar distancias 2-1 y además afrontaban una segunda parte ante diez por la expulsión de Pere Milla.

El técnico Jagoba Arrasate decidía hacer dos cambios al descenso, Maffeo y Virgili por Mateu y Kumbulla. El entrenador no quiso correr ningún riesgo de quedarse con uno menos ya que Mateu Jaume tenía una amarilla, como explicaba después en la rueda de prensa.

De esta forma se producía el debut esta temporada de Maffeo, un jugador que viene a ser casi como un fichaje ya que el jugador había decidido marcharse y pedía al club que escuchara ofertas. Durante las tres primeras jornadas, Maffeo no ha sido convocado ya que el técnico no le veía en condiciones y le veía con la cabeza "más fuera que dentro" como llegaba a señalar.

La confirmación de que Maffeo se quedaba al término del mercado hacía que el jugador se dirigiera a la afición dejar claro que asumía su responsabilidad para volver a ayudar al equipo a la vez que pedía disculpas a la afición por sus gestos del último partido de la pasada temporada. El divorcio con la afición se soluciona al menos por parte del jugador. Habrá que ver la respuesta de la afición el domingo si Maffeo salta al terreno de juego ante el Atlético de Madrid.

Lo cierto es que los futbolistas sólo pueden cambiar situaciones en el campo, es ahí donde se les juzga. En los últimos tiempos algunos jugadores han hablado más fuera que dentro del campo y esto debe cambiar.

Maffeo se ha propuesto ser importante para el equipo y también revertir la relación con la grada. Ese cambio de mentalidad, ese "click", se pudo apreciar en el segundo tiempo en Cornellá. El lateral estuvo muy activo y sereno, aportando al equipo en ataque y defensa, jugó con criterio e hizo repliegues veloces en defensa. Fue de lo mejor del equipo en la segunda mitad.

El domingo ante el Atlético de Madrid saltará Mateu o Maffeo con el equipo, nadie puede descartar que sea ya el de Sant Joan Despí en detrimento del petrer ante la necesidad que tiene el equipo de fortaleza defensiva. Muchos quizá creían que Maffeo tardaría más tiempo en entrar en el equipo por haber estado más fuera que dentro, pero la realidad es otra porque el RCD Mallorca está necesitado y su entrenador debe debe elegir a quien vea mejor para su plan de partido.