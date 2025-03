El RCD Mallorca suma pese a sus problemas con el gol

La clave la da una vez más Antonio Raíllo tras su gol en San Mamés que ha servido para seguir sumando. "Nuestra esencia es ser un equipo guerrillero, peleón. Por momentos nos faltó en el inicio de la segunda vuelta y nos pintaron la cara".

El cordobés cuando habla del equipo no suele dar muchos rodeos y dice lo que ve o siente. Veníamos diciendo que el Mallorca se fue de vacaciones el 21 de Diciembre y que no había regresado. Lo hizo de verdad el día de Las Palmas, no por ganar con un resultado holgado sino por sus intenciones, su ritmo y su atrevimiento.

Si este equipo se cree más de lo que es, resulta vulgar. Desde la etapa de Javier Aguirre, la personalidad de este equipo, sea con un modelo de juego o con otro, es ser peleón y de no creerse más de lo que es, porque no tiene jugadores diferenciales. Ni siquiera tiene una conexión como la que tuvo hace dos temporadas entre Kang-In Lee y Muriqi. Si pensamos que Robert es de los mejores en ataque pero no lleva un solo pase de gol, Darder es el más creativo del equipo, pero lleva dos pases de gol. El jugador que más pases de gol lleva es Dani Rodríguez con seis, por ello Arrasate normalmente confía mucho en él. Por lo que trabaja y porque es capaz de asistir.

El RCD Mallorca lleva cinco partidos seguidos sumando, importante para un equipo que en el inicio de 2025 se había acostumbrado a perder, cinco derrotas seguidas tuvo en tres competiciones. Es curioso porque ha pasado de ser un equipo que apenas empataba, o ganaba o perdía, a ser rey del empate en este último tramo, de los últimos cinco partidos, cuatro empates 1-1. Increíble.

Los resultados a veces son engañosos pero en esta ocasión dicen mucho y definen a este RCD Mallorca. Mucha dificultad para marcar, mucha dificultad para los rivales para marcarle. De hecho, el Mallorca es el equipo menos goleador entre los diez primeros, con 26 tantos. Es un suplicio encontrar el gol, porque buscarlo lo buscan menos.

La lesión de Robert Navarro (rotura muscular), les hace daño porque el equipo no anda sobrado de profundidad, si sus laterales no son capaces de llegar, y ayer Mojica sí llegó algo como en el anterior encuentro lo había hecho Maffeo al final ante el Alavés, es muy difícil para el Mallorca crear ocasiones.

Su centro del campo tiene muchos jugadores de balón al pie, sólo sería ahora mismo Asano el diferente, una vez Chiquinho y Valery se han convertido en jugadores sin trascendencia para el entrenador y han desaparecido del equipo. Otro jugador que en teoría podría ser distinto es Larin, pero el delantero canadiense se ha convertido en alguien muy poco fiable en el campo. No es capaz de dar continuidad a los ataques y Arrasate prefiere exprimir a Muriqi como en San Mamés hasta el cansancio porque el delantero permite al equipo salir de atrás, al quedarse el balón y dejar de cara, pero así es muy difícil llegar.

En teoría Muriqi debería generar para sus compañeros opciones buenas, porque gana duelos aéreos, pero no tiene a su lado quien le entienda. Asano fue desesperante en San Mamés, no se enteró de la película. Lo buscó el técnico metiendo a Antonio Sánchez, que tiene piernas y es capaz de llegar, pero tampoco acabó de salir.

Dani Rodríguez es el otro jugador que puede desplegarse. Los bermellones ayer de azul hicieron un trabajo aseadito en lo defensivo, apenas concedieron excepción hecha del gol a un Athletic en periodo de entreguerras en su eliminatoria de Europa League ante la Roma. En ataque es más desesperante el equipo mallorquinista, por ello el balón parado ha sido tan importante en los dos últimos encuentros con el gol de Asano, generado en un saque de banda largo y el de Raíllo en el córner de Darder.

La lesión de Robert Navarro es una losa para un equipo con un ataque tan plano, pero el fútbol debe ser oportunidades tras un problema. La ausencia de varias semanas del catalán debe ser aprovechada por otros jugadores que levanten la mano. La pregunta es, quiénes lo harán?