El RCD Mallorca se reencuentra con el Pontevedra en "Pasarón" en la Copa del Rey

Un viejo conocido en las mismas fechas. El RCD Mallorca se medirá en la eliminatoria a partido único de 16avos de final de la Copa del Rey al histórico Pontevedra CF en la primera semana de Enero. Jugará de nuevo en Pasarón justo dos años después de haber eliminado al cuadro gallego en la prórroga el 4 de Enero de 2023. Será el estreno del finalista de la Copa del Rey en esta edición 2024-25, ya que los cuatro equipos de la Supercopa no han entrado en liza hasta esta ronda.

Aquel Mallorca de Javier Aguirre sufrió hace dos años para eliminar al Pontevedra y necesitó de la prórroga con goles de Abdón y Muriqi para pasar de ronda. Llegará el Mallorca a Pasarón como finalista de la última edición de la Copa del Rey y justo horas antes de embarcar hacia Yeda donde debe disputar la semifinal de la Supercopa contra el Real Madrid, el 9 de Enero a las 20h (hora peninsular española).

El RCD Mallorca está avisado del peligro del líder del grupo I de la Segunda RFEF, ya que el Pontevedra es un líder solvente pero sobre todo ha eliminado al Villarreal con golazo de Dalisson. Y antes habían eliminado a otro equipo del fútbol profesional como el Levante. El Pontevedra es un histórico con solera, ya que tiene su adn de primera división, categoría en la que militó durante seis temporadas en la década de los 60. Es líder con 10 victorias, tres empates y tan solo dos derrotas, con 33 puntos y otro histórico, el Numancia, a tres puntos.

En las filas del equipo del equipo que dirige Yago Iglesias está el ex balearico Yelko Pino.

El capitán Álex González se refería a la pequeña decepción para algunos por no recibir a Real Madrid o Barcelona: "estamos hablando de equipos de élite, es finalista de Copa del Rey del año pasado y tiene una Copa en sus vitrinas. No estamos jugando ante un equipo cualquiera, es un equipo de primera, son fechas bonitas para que el estadio luzca increíble lleno de gente. Creemos en lo que hacemos, lo hicimos ante el Levante y ante el Villarreal y lo haremos ante el Mallorca. No veo decepción, es un premio muy grande jugar contra el Mallorca".

El directivo Jacobo Maestre indica que "tenemos una espinita clavada con ellos, el equipo ha demostrado que puede hacerlo. Vamos a intentar, creer, animar a la afición para que llene Pasarón y ayudarnos a devolverle al Mallorca lo que nos quitó hace dos años".

Antes de la Supercopa.-

Habrá que ver cómo gestiona el Mallorca el primer partido del año y teniendo la mente en la posterior Supercopa en cuestión de días, ya que está demostrado que no es lo mismo para los equipos modestos de primera que para los grandes el jugar cada pocos días, con muchos más recursos en plantilla y mucho más acostumbrados los grandes saben gestionar la seguidilla de partidos y objetivos, mientras que para empezar en los de Jagoba Arrasate será la primera Supercopa fuera de España y con los focos apuntando al duelo ante el Real Madrid.

En aquel enfrentamiento del 4 de Enero de 2023 en el que los bermellones ganaron en la prórroga salieron con Greif; Gio (Maffeo, 76'), Nastasic, Russo, Copete, Cufré; Galarreta (Battaglia, 91'), Grenier (Muriqi, 82'); Amath (Abdón, 65'); Kadewere (Kang-In Lee, 46'), Ángel (Dani Rodríguez, 65'). Marcarían Abdón en el 97' y Muriqi en el 103' .