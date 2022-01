El RCD Mallorca profundiza en la vía PSG: acelera por el lateral Dagba

El RCD Mallorca intenta profundizar en la vía de colaboración abierta con el París Saint-Germain con la cesión del portero Sergio Rico haciéndose con un jugador muy interesante como es el lateral Colin Dagba. El Mallorca ha pedido también la cesión de este jugador que vendría a reforzar una posición con un solo integrante, Maffeo, además del canterano Miguelito que ya ha ido convocado.

Tras la salida de Joan Sastre cedido al Paok, quien por cierto ya ha debutado y además con gol en la Superliga griega, el equipo necesita otro jugador ahí. Pero se da la circunstancia además de que Dagba puede actuar en todo el carril y podría jugar por delante. Si algo tiene el Mallorca son media puntas, pero no tanto extremos, básicamente por el fiasco hasta ahora de Jordi Mboula, por quien el club hizo una inversión.

En las bandas suelen jugar jugadores como Kubo, Lee, Antonio, incluso en la izquierda Dani siendo un juador más para jugar por dentro, Amath se ha incorporado recientemente a la titularidad, pero Luis García le ha situado más como segunda punta. Pero no tiene extremos, Luis García busca profunidad con sus laterales, tanto Maffeo por la derecha como Costa u Oliván en la izquierda (este último brilló en la Copa).

Dagba daría algo más de potencial en el exterior derecho, en Son Moix gusta mucho el jugador y por ello el director de fútbol Pablo Ortells está intentando convencer a sus agentes y al PSG. No parece predispuesto a que salga el club parisino según apunta el diario L'Equipe, pero todo es posible. El Venezia ha estado pujando también por el jugador que ha tenido alguna oferta más de Francia.

Colin Dagba es francés con ascendencia de Benín, tiene 23 años y fue internacional francés sub 21. Ha disputado tan solo tres partidos en la Ligue 1 de Francia a las órdenes de Pochettino. El agente del jugador es el conocido Pina Zahavi, uno de los agentes más potentes de Europa. El jugador tiene contrato con los parisinos hasta 2024.

Chorreo de delanteros.-

En las últimas horas y también días la rumorología ha situado a un sinfín de delanteros en el RCD Mallorca. Como suele suceder en estos casos, conocida la búsqueda de un club de reforzar una determinada posición, que además en los equipos con problemas suele ser de delanteros, son muchos los jugadores que aparecen vinculados a ese equipo.

Se ha hablado de Borja Bastón del Oviedo, Muriqi de la Lazio, Zaza del Torino...Lo cierto es que el Mallorca está intentando conseguir un delantero que aporte algo más de gol ya que en los 20 partidos disputados el máximo goleador es Dani con tres tantos. El gran fiasco por ahora es Ángel Rodríguez, el jugador que debía aportar esa experiencia y gol. Su rendimiento no ha sido el esperado, primero por problemas físicos, después cuando ha jugado ha desaprovechado bastantes ocasiones, algo extraño en él. Mientras, Hoppe por quien se hizo una gran inversión no ha tenido apenas protagonismo ya que ha pasado una larga lesión, tuvo covid. Prácitcamente de todo, a pesar de todo se mantiene la confianza en lo que pueda aportar en la segunda vuelta y en principio no saldrá. Abdón es el chico para todo, el hombre de la casa que se sabe que va a dar el máximo y su presencia no está en discusión. Mientras que Fer Niño arrancó muy bien pero su bajón de rendimiento fue alarmante. En los últimos partidos ha ofrecido algo más de nivel.

En las últimas horas se ha especulado que pueda ser Muriqi el que tenga más opciones. Pero no parece garantía de nada, dos goles en año y medio del kosovar en las filas del equipo romano no parecen muy esperanzadores.