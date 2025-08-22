El RCD Mallorca negocia con el At. Mineiro el traspaso de Pablo Maffeo

Pablo Maffeo da por concluido su ciclo en Mallorca. Es una decisión que tomó ya hace semanas, pidiendo su traspaso, aunque hasta el momento no ha cristalizado ninguna operación de traspaso.

Ahora, ese adiós podría estar más cerca si finamente el RCD Mallorca y el Atlético Mineiro de Brasil cierran un acuerdo de traspaso, que podría estará entre los cuatro y cinco millones de euros. El Mineiro es el ex equipo de otro ex bermellon, Rodrigo Battaglia, ahora en Boca Juniors.

Mallorca y Mineiro están negociando ya que aún hay diferencias y habrá que ver si marcharse a Belo Horizonte (Brasil) convence a Maffeo. El lateral sabe del interés de otros equipos aunque también es consciente de que el club que está pujando con más interés en este momento es el equipo del estado de Minas Gerais de Brasil.

Si la oferta convence al lateral se acabaría resolviendo uno de los casos más enrevesados, que no el único, que ha tenido el director deportivo Pablo Ortells. No es el único porque la situación de Cyle Larin es muy parecida, y quedan tan solo diez días para el final del mercado.

Mientras tanto, Maffeo ha salido al paso de las informaciones que en las últimas horas apuntaban que el jugador había sido expulsado del entrenamiento por el técnico Jagoba Arrasate. El jugador ha hecho desmentido mediante un comunicado en sus redes indicando que esta información es falsa y que perjudica su imagen como jugador. Dice ir de la mano con el club y estar a disposición del técnico.

Lo cierto es que el jugador arrastra molestias en el pie y el técnico decidió que saliera del ejercicio ya que el defensa no estaba entrenando bien. Pero después continuó el trabajo y así fue también en el entrenamiento al día siguiente.

En todo caso, Arrasate sabe que no puede contar con el lateral, porque está más fuera que dentro, exactamente igual que Larin. Son dos futbolistas con los que no puede contar el entrenador y además un pellizco de gasto deportivo que el club no puede emplear ahora para más fichajes mientras no se resuelva la salida de ambos. Atención al Valencia que puede recuperar el interés por Larin debido al atasco del fichaje de Sadiq, que puede ir al Girona. Tampoco Luna y el Mallorca han decidido aún destino, el Sporting aprieta, mientras Jan Salas tiene opciones de salir pero también de quedarse si no convence ningún equipo.