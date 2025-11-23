COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Entrevista a Óptima Cultura

Desde la Basílica de san Juan de Dios

Cristina López Schlichting y Francisco Moya
00:00
Descargar

Francisco Moya, Óptima Cultura

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura11:09 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 23 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking