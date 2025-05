El RCD Mallorca finaliza décimo en una temporada desconcertante

Se acabó la liga y el RCD Mallorca ha finalizado en un puesto que resume perfectamente cuál ha sido su temporada. Entre lo bien que estuvo la primera vuelta y lo mal que estuvo la segunda, el punto intermedio es exactamente la mitad de la tabla, décimo lugar.

Los bermellones han dejado un regusto amargo por el mal fútbol practicado en la segunda parte del campeonato, sin apenas un buen partido que llevarse a la boca para los aficionados, nada que ver con la primera parte de la liga en la que hubo otra electricidad.

Las causas del descenso de rendimiento dan para mucho, seguramente no hay un único motivo sino una combinación de varios. Lo primero fueron las bajas de jugadores verticales como Navarro y Asano, lo segundo la falta de alternativas a los titulares, o porque no daban el nivel o porque no eran lo que quería el técnico.

Luego está la bajada de rendimiento de algunos jugadores, tanto en el plano individual como en los mecanismos colectivos. El equipo ha defendido peor y ha seguido con los problemas con el gol. No ha tenido mucha generación de juego por dentro, tampoco ha recurrido al juego directo y segunda jugada, y se ha ido haciendo cada vez menos profundo en los costados a medida que avanzaba la temporada.

Ni los laterales llegaban ni había jugadores que amenazaran por fuera. Si además por dentro el equipo tenía dificultades y carecía de último pase salvo cuando Darder encontraba algún desmarque o ponía algún buen centro como a Larin ante el Getafe, la cosa se complicaba.

De todo esto quizá no sea el máximo responsable el técnico Jagoba Arrasate, en su debe si podría estar en todo caso el empecinamiento en algunos jugadores que se han creído más titulares de lo que eran. La temporada es correcta para un club que sigue queriendo dar pasos deportivos que le hagan crecer, no ha habido sufrimiento por la categoría. Getafe, Alavés, Espanyol, Leganés, Las Palmas y Valladolid se habrían cambiado por los bermellones, claro, incluso Sevilla y Valencia que han visto las cosas en algún momento muy complicadas.

El Mallorca no ha sufrido en ningún momento, lo que ha dejado de hacer sin embargo es mirar hacia arriba. Se le pedía y se lo exigía a sí mismo, pero era obvio que no daba para más el equipo en esas condiciones de jugadores y con los defectos relatados. Y esa segunda vuelta ha castigado mucho al equipo y el entorno, la fractura entre algunos jugadores y la grada, el hastío de la afición ante lo que ha visto, han enviado mensajes de hacia dónde de ir el Mallorca para crecer, tanto en lo deportivo como en lo social.

La plantilla se debe mejorar, claro, se tiene que rejuvenecer y dotar de mayor velocidad al equipo. El traje que quería el sastre Arrasate y que se ha quedado lejos de lo que quería, por ello el técnico se ha adaptado a lo que tenía. Su frase de estos días, "hemos hecho lo que queríamos unas veces y otras muchas lo que debíamos", es el resumen. Es turno de despacho y de rehacer la plantilla. Al equipo se le ha escapado Europa, que estaba más "barata" que nunca. Lo que hoy parece malo quizá pueda ser bueno si se trabaja bien. No están en Europa y es una ilusión menos, pero tampoco tendrán el desgaste de competición europea y eso les da margen para la reconstrucción dentro de un límite económico importante, por lo que se precisan traspasos.

La insatisfacción de Arrasate.-

El técnico valoraba la temporada tras el 0-0 en Vallecas de la última jornada:

""La primera vez que estuve con Andy me dijo top ten, no se me va a olvidar, eso está cumplido ¿Estamos contentos con eso? no, lo dije el otro día aunque la temporada haya sido buena. Ponle seis o siete, la nota que quieras. Por cómo ha transcurrido la temporada por cuántas jornadas hemos estado en esas posiciones todos nos quedamos insatisfechos, aunque la nota haya sido buena. También digo, hemos quedado el décimo y estamos insatisfechos, igual es un mensaje ambicioso también ¿eh?"