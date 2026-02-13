La radio se reivindica en su Día Mundial: el medio que nunca falla cuando todo se apaga

Con motivo del Día Mundial de la Radio, la Diputación Provincial de Jaén ha acogido un programa especial que ha reunido a las principales voces de las ondas jiennenses. En el encuentro han participado periodistas de Canal Sur Radio, COPE Jaén, Cadena SER —a través de SER Linares y SER Jaén—, Onda Cero y Multimedia Giennense, quienes junto al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, han celebrado la fortaleza y vigencia de un medio que informa, acompaña y une a la ciudadanía.

El día que la radio fue el único refugio

Durante el programa, los profesionales de la comunicación han recordado momentos recientes en los que la radio demostró ser insustituible. Uno de los más impactantes fue el gran apagón del 28 de abril, una jornada en la que, ante el silencio de televisiones y redes sociales, los ciudadanos se vieron obligados a buscar transistores y radios a pilas para saber qué estaba ocurriendo, convirtiéndose en el único nexo con la realidad.

La radio estaba ahí y fue esa gran ventana a la realidad" Francisco Reyes

El presidente Francisco Reyes ha rememorado cómo la gente buscaba desesperadamente pilas para sus viejos aparatos. Para Reyes, la principal ventaja del medio en esa situación fue su credibilidad, ya que “no hubo bulos en la radio aquel día". Como ha recordado, “la radio estaba ahí y fue esa gran ventana a la realidad”, una afirmación corroborada por los periodistas, que han compartido anécdotas como la de Radio Úbeda, que logró seguir emitiendo desde el parque de bomberos gracias a un grupo electrógeno.

Al pie de la noticia durante las inundaciones

El reciente carrusel de borrascas que ha azotado la provincia también ha puesto de manifiesto el papel crucial de la radio como servicio público. Las emisoras han ofrecido información constante desde las zonas más afectadas, como Andújar, Marmolejo o Villanueva de la Reina, sirviendo de guía para los ciudadanos y coordinando la respuesta ante la emergencia.

Uno de los testimonios más sobrecogedores ha sido el del alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, quien ha narrado la dureza de no poder enterrar a los fallecidos en el cementerio inundado. “La situación impedía entrar al cementerio con un metro y medio de agua y con una corriente muy potente”, ha explicado, obligando a las familias a optar por la incineración en contra de la última voluntad de sus seres queridos.

En este contexto, Francisco Reyes ha destacado la importancia de la colaboración institucional para afrontar la crisis. “Hemos ido de la mano las administraciones, que es lo que la gente está buscando”, ha asegurado, confirmando que se agilizará la declaración de zona catastrófica y la llegada de ayudas para paliar los daños en los municipios afectados.

Compromiso con la prensa libre

A preguntas de los periodistas sobre las convocatorias sin derecho a preguntas, Reyes ha sido tajante: “Creo que es una barbaridad y una falta de respeto al profesional, a los medios y a la ciudadanía”. El presidente de la Diputación ha defendido la necesidad de una prensa libre, profesional y rigurosa como pilar fundamental de la democracia.

En el encuentro también se han abordado otros proyectos clave para la provincia. Reyes ha subrayado el impacto positivo que ya está teniendo el CETEDEX para la reindustrialización de Linares y ha celebrado la inminente reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda. Además, ha instado a la Junta de Andalucía a retomar el expediente para que el paisaje del olivar sea declarado Patrimonio de la Humanidad.