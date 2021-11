Rafa Nadal, Premio Popular de Honor; Joan Cardona, Premio Popular de los deportes

Cualquier día de cualquier año es buen momento para reconocer la trayectoria del mejor deportista español de todos los tiempos, pero hay una fecha ya marcada en el calendario para reconocer de manera honorífica al mallorquín más universal. Será en la Gala de los Premios Populares de Cope Mallorca que tendrá lugar el 29 de Noviembre.

En la edición número 42 de los " Premis Populars" de Cope Mallorca, Premios más antiguos de manera consecutiva de cuantos se celebran en Baleares, reconocerán toda una vida de excelencia de Rafael Nadal Parera. El reconocimiento de Cope y sus oyentes, así como la sociedad civil presente en la Gala, llega en un momento especial en la madurez de su carrera deportiva, cuando se está recuperando de una lesión antigua a la vez que delicada en el pie y que le mantiene sin competir desde el verano. Justo además cuando estará a punto de reaparecer en las pistas. Si todo va bien, su reaparición será en la exhibición de Abu Dabi en la tercera semana de Noviembre.

Rafa Nadal recibirá el Premi Popular d'Honor cuando se cumplirán 16 años de carrera legendaria en el tenis y es precisamente el tiempo transcurrido desde el Premi Popular que recibió en 2005 el joven Rafel.

Ganador de 20 Grand Slam, nadie ha ganado 13 veces un torneo del Gran Slam, como Roland Garros, y nadie ha ganado un Grand Slam durante diez años de manera consecutiva. Rafa Nadal es algo más que el cuarto tenista de la historia en número de títulos. Si algo ha tenido la trayectoria de Rafael es la capacidad de mejora constante, la voluntad y el sacrificio para no conformarse y querer ser mejor, exigencias que sólo pueden partir de una gran pasión por su deporte. La excelencia deportiva en el caso de Rafael es también la excelencia en los valores personales de un buen deportista, sin malos gestos en la pista, sin salidas de tono, reconociendo al adversario en las pocas derrotas, nunca un mal ejemplo para los jóvenes que le admiran, sean aficionados o deportistas. No se trata sólo de sacrificio en la pista, de la voluntad que le ha hecho una leyenda en el mundo entero por su persistencia y su capacidad para no dar un punto por perdido, es también carismático por los valores que siempre ha transmitido: superación, sacrificio, pasión, humildad, empatía. Grandeza por no creerse más que nadie por ser un gran deportista, de ayudar en lo que pueda a su comunidad. Desde grandes gestos como ayudar a los afectados en plena pandemia junto a su amigo Pau Gasol y a través de la Cruz Roja, o ayudar a sus vecinos de Sant Llorenç en medio de la angustia llena de barro. Pero éstas, aunque importantes son hechos concretos, y en su caso no se trata de una acción concreta sino de una trayectoria, y esa trayectoria es la que le define como el mallorquín más universal y el mejor deportista español de todos los tiempos. Nadie ha conseguido más que él en el deporte español, y nadie lo ha hecho como él. Por todo ello, es para nosotros un honor poder honrar la trayectoria legendaria de un deportista y una persona sin igual que hace de nuestra tierra un ejemplo de excelencia para siempre.

JOAN CARDONA: PREMI POPULAR A LOS DEPORTES.-

Esta edición de los Premios de Cope Mallorca van a tener un marcado ambiente deportivo porque además del Popular de Honor de Nadal, recibirá el Premi Popular a los deportes 2021 Joan Cardona. El regatista menorquín ha devuelto la gloria a la vela balear, nada menos que 25 años después de la anterior medalla olímpica en vela. Joan lograba este verano en Tokio la medalla de bronce en la clase Finn.

Cardona dejaba su domicilio en Menorca a los 15 años para incorporarse al Real Club Náutico de Palma y seguir su formación. Desde muy joven tuvo claro lo que quería hacer y lo que quería conseguir.

El menorquín se halla en plena transformación física ya que tras cerrarse como olímpica la clase Finn se está adaptando a Láser. De momento ya ha perdido 10 kilos.

Los Premios Populares han tenido una tradición reciente de reconocimiento hacia el mundo de la vela, no en vano hace un año recibió el Premio Paula Barceló por su Mundial de vela.

