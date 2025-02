Rafa Nadal: "Los años difíciles me ayudan a no echarlo tanto de menos"

Los ídolos lo son para siempre y las ovaciones más cálidas son aquellas que ocurren fuera de la pista, cuando ya no está en competición. Rafa Nadal, que está administrando sus apariciones públicas desde la retirada de la competición, pudo comprobarlo en Barcelona en la noche de este lunes 3 de Febrero.

El auditorio puesto en pie en el Palau de Congressos de Catalunya con motivo de la 77ª Gran Gala de Mundo Deportivo para rendir homenaje al legendario tenista mallorquín, que se encuentra en los primeros meses de su otra vida, la vida alejada de la competición, que no de las pistas porque ahí está en su Academia en Manacor.

En la Gala en la que se premiaba a deportistas como Ter Stegen, Lewandovski, Joaquín, Montse Tomé, Salma Paralluelo, María Pérez, Nicolás Laprovittola, Toni Bou o Javier Sotomayor, el ganador de 22 Grand Slam vivió un intenso momento con la ovación tributada por los asistentes.

Rafa Nadal se refirió con mucha calma a su nueva vida: "perfecto, a nivel personal todo perfecto, feliz, por lo demás intentando adaptarme a una nueva faceta de mi vida que de momento llevo bien. De momento no lo echo de menos, estoy bien como estoy. Los últimos años fueron difíciles y eso me ayuda a no echarlo de menos. Me he retirado hace tres meses tampoco hace un año, no puedo decirlo con total claridad aún".

El tenista era preguntado por la polémica con la no expulsión de Mbappe y la dura carta del Real Madrid hablando de un sistema arbitral fallido: "No he leído la carta, no puedo opinar sobre cosas que no he visto. Unas veces para un lado y otras para otro, la entrada sí me pareció exagerada, que no se expulse. Más que nada por la salud de los jugadores, eso se debería penar especialmente. Pero no me gusta la polémica en general, si me preguntas si era roja, pues para mí era magenta" decía entre risas.