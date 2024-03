¿Qué le pasa a la UD Ibiza?

Hace un mes que la UD Ibiza no gana y eso es noticia en un equipo que llevaba una temporada de récord junto al Castellón. El pulso entre ambos equipos está siendo épico esta temporada y han dominado la Primera RFEF. destacados siempre en el grupo segundo.

Sin embargo, si algo ha demostrado esta competición es su exigencia para todos. Castellón e Ibiza lo están pasando mal estas últimas jornadas, ambos han perdido ante equipos en posición de descenso, con la diferencia de que el Castellón, más mal que bien han logrado sendas victorias ante At.Baleares y San Fernando apuradas y sufridas, pero victorias.

No ha sido el caso de la UD Ibiza que tras ganar hace un mes al Recreativo Granada en Can Misses, empataban ante el At.Sanluqueño, perdían después en Linares, empataban ante el Mérida y perdían el pasado fin de semana en Málaga. En tres de esos cuatro partidos no han marcado.

¿Qué le está pasando al Ibiza? El veterano técnico y miembro de la escuela de entrenadores de la FFIB Tolo Darder, "en un campeonato de 38 partidos es muy difícil que un equipo mantenga el 100% durante toda la temporada. Esto lo afirmaba hace poco el técnico del Castellón, le ha pasado lo mismo. Todos vemos que hay equipos que empezaron mal como el Málaga y se han recuperado. En el fútbol de alto rendimiento sólo vale ganar y se llega a través del gol. Cuando no estás acertado ante el gol vienen los problemas. Ante el Linares lo merecieron, ante el Málaga perdieron de penalti, no es un problema de físico. Si aciertan en el gol volverán a coger la confianza y también el estado de ánimo es fundamental, cuando no ganas llegan las crítias, el mal humor y el equipo se resiente. El equipo está hecho para estar arriba y va a volver a la senda del triunfo".

El domingo recibe al Algeciras, otro equipo de la zona alta de la clasificación, el domingo a las 12h en Can Misses.