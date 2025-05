La profunda reflexión del entrenador tricampeón de Europa, Antonio Vadillo, sobre el inconformismo en el deporte de élite

Mallorca - Publicado el 08 may 2025, 07:57 - Actualizado 08 may 2025, 08:01

Lo que ha hecho el Illes Balears Palma Futsal es muy difícil, de hecho nadie lo había conseguido en el fútbol sala, ganar tres Ligas de Campeones consecutivas, lo que mete en los libros de historia de este deporte al club y a su entrenador, Antonio Vadillo.

Aún más inverosímil resulta la coronación del equipo mallorquín en Le Mans (Francia) el pasado fin de semana, como asombró hace un año en Erevan (Armenia), habiendo cambiado casi toda la plantilla. Y aún más difícil este año teniendo en cuenta la baja durante el curso del director del club, José Tirado.

Se necesita calidad, espíritu de equipo, una altísima competitividad de la plantilla, fortaleza mental, se necesitan mimbres y se necesita un plan. Esto es lo que tienen en la cabeza el entrenador, Antonio Vadillo y el director general del club, José Tirado. Un plan que está escrito desde mucho antes de que lleguen los momentos importantes. "Ya tenemos el trabajo hecho para la temporada que viene", reconocía Vadillo en Deportes Cope Baleares este miércoles.

Sin embargo, no basta con anticipar el trabajo si luego un equipo no se comporta como lo ha hecho el Illes Balears Palma Futsal esta temporada, segunda Intercontinental, final de la Copa de España, líder de la liga, campeón de Champions, en la F4 de la Copa del Rey que disputan la semana que viene.

Plantilla renovada.-

Y lo más importante, un equipo no se hace tan solo juntando jugadores. Si te quitan la mitad o más de jugadores de la plantilla, si tienes un equipo nuevo cada temporada, hay que hacer ese equipo y sobre todo debes tratar de incorporar un nivel de calidad similar o mejor al que tenías antes. Para un club sin grandes posibilidades económicas eso es aún más complicado, por lo que se debe fichar barato y vender caro, y debe fichar calidad y hambre. Justo lo que viene haciendo.

Al Palma se viene a competir, a crecer como jugador y a progresar en la carrera. Esa es la fórmula del Palma Futsal, que perdió muchísima calidad a final de la temporada pasada, que si Cleber, Chaguinha etc, como el año anterior, y ha incorporado jugadores que han demostrado un hambre competitiva increíble. De hecho, de la primera Champions sólo están en plantilla Luan Muller, Barrón, Rivillos y Gordillo (que en la primera estaba lesionado)

Ese apetito lo inculca el entrenador jerezano Antonio Vadillo, quien permaneció en el Palma pese a una oferta del Benfica la pasada temporada, un técnico que ha hecho posible la continuidad del equipo en el primer nivel en ausencia del jefe, Tirado. Muchos dan por hecho cada año que se marchará, pero aquí sigue. ¿Y de dónde sale esa falta de conformismo?

La reflexión de Vadillo en COPE ha provocado la simpatía de muchos mallorquinistas que no ven eso precisamente en su equipo estos días.

El Palma y la teoría del camarón.-

Dice Vadillo que en el deporte de élite no te puedes conformar, vanagloriar, o pensar que ya está todo hecho. Y acude a una frase popular: "Tenemos que seguir, en el deporte de élite si te duermes... hay un dicho, camarón que se duerme, camarón que se lleva la corriente, esto es igual. Si te duermes vendrá una víbora y te comerá. La exigencia es muy alta, en el momento que crees que ya estás, vendrá otro equipo y te comerá, otro entrenador me comerá a mí y a los jugadores igual. Es el día a día, lo que pasó ayer, desgraciadamente, ya no vale. Hay que mirar al frente. Gracias a Dios tenemos mucho en juego por delante. Cierto que hemos hecho historia, pero tenemos que seguir. Tengo la suerte de tener un jugador en la plantilla, Neguinho, después de ganar el Mundial, ganó la Champions, Copa América, la liga en Brasil siendo MVP, la Intercontinental, ha vuelto a ganar al Champions con 23 años, y cuando voy a hablar con él tras ganar el Mundial, me dice el Mundial ya pasó, yo quiero jugar el viernes. Este año tenemos un montón de Neguinhos, es un grupo brutal, quieren más y quieren más. Luego igual morimos en la orilla, pero de momento ya hemos llegado a la orilla, tenemos que llegar, que no sea por dejadez nuestra. Esto ha sido un punto importante para ganar la Champions, a estas alturas hemos ganado tres finales y vamos líderes. Hemos tenido muchas adversidades".

¿De dónde le viene esa mentalidad? "Es que lo paso muy mal cuando pierdo. Las victorias me duran poco, la Champions me duró seis horas. Después vuelvo a mi estado normal, aunque pueda estar eufórico por haberlo conseguido. Estoy muy tranquilo. En mi cabeza ya está hace dos días el partido del viernes. Entiendo que el deporte de élite lo de ayer no vale. Quiero seguir haciendo cosas importantes, creciendo como entrenador. Algunos me dicen que esa mentalidad es una virtud, me pasa en el deporte y no quiero que ese inconformismo no esté en la vida porque no sería feliz".