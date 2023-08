La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha redactado un protocolo propio de prevención contra la violencia sexual y que vele por la protección de los menores. El protocolo era aprobado en la Junta Directiva de este martes 29 de Agosto como respuesta a toda la polémica del caso Rubiales y que ha provocado que la territorial balear también solicite la dimisión del presidente de la RFEF.

En dicho protocolo de aplicación en el ente federativo y en sus selecciones, indica que "afirmamos tajantemente que no toleraremos la violencia sexual en nuestra entidad y asumimos nuestra responsabilidad de protección y salvaguardia de sus derechos". Por este motivo adoptan "Compromisos" a través del protocolo acordado.

Tras definir situaciones que no se deben tolerar como la violencia sexual, el acoso sexual, acoso por razón de sexo, abuso sexual, novatadas de carácter seuxal, el Bullyingo la Complicidad, en el protocolo pone de manifiesto conductas intolerables que deben denunciarse.

De hecho algunas de estas conductas son reprobables pero otras directamente son delito. El protolo de la Federación las especifica: "hacer preguntas acerca de la vida sexual, inmiscuirse en la vida privada de una persona, realizar llamadas de teléfono de forma continua, ejercer control de la vida privada, ir a buscar al deportista o la deportista al centro educativo o de trabajo, provocar encuentros, aparentamente casuales y reiterados, entrar en el vestuario sin pedir permiso, permanencer en el vestuario mientras no han terminado de ducharse o vestirse, observar clandestinamente en vestuarios, servicios etc o colocar cámaras con objeto de grabar imágenes".

Sigue además: "en los viajes compartir habitación con el o la deportista, convocar sesiones de entrenamiento individual, invitar a los o las deportistas a casa, realizar actos humillantes en forma de novatadas, realizar propuestas, invitaciones e incitaciones explícitas de carácter sexual, ofrecer ventajas deportivas a cambio de servicios sexuales".

También el protocolo se refiere a la comunicación verbal: " comentarios sexistas, despectivos o inadecuados que cuestionan o ridiculizan a las mujeres en general, así como a las deportistas por ser mujeres, comentarios sexistas, despectivos o inadecuados acerca de algún aspecto o característica corporal, palabras soeces y expresiones de naturaleza sexual. Bromas, burlas o chistes que ridiculizan a las mujeres. Expresiones, bromas y opiniones homófobas, lesbófobas, tránsfobas, ya sean de carácter general o que hagan alusiones a la orientación sexual. Expresiones cargadas de agresividad que provocan miedo o temor. Insultos por condición sexual. Instrucciones y correcciones táctico-técnicas de forma grosera, con palabras soeces e insultos. Intimidación verbal a través de propuestas de carácter sexual".

En el procoloco también se refiere a la comunicación no verbal y pone de manifiesto que no se deben tolerar miradas lascivas o insinuantes, bilbidos, expresiones faciales o corporales, mostrar imágenes pornográficas u objetos de contenido sexual, visualizar vídeos o películas eróticopornográficas, reproducir música sexista en las instalaciones o viajes, mensajes incómodos a través de comunicación instantánea, comunicación no deseada en las redes sociales, correos electrónicos de carácter sexual, distribuir contenido pornográfico en grupos de whatsapp etc".

En cuanto al contacto físico, el nuevo protocolo federativo señala el "exceso e inadecuado acercamiento en el contacto corporal, abrazos, apretones, etc. tocamiento de ciertas partes, pellizcos, cachetes, atraer con un brazo en el intento de besar, besar a la fuerza, actos sexuales no consentidos, violación, tentativa, agresión sexual etc".

Otro apartado está dedicado a los viajes, concentraciones y pernoctaciones, recomienda una reunión con las familias para informar sobre las medidas de prevención y tener personas de seguimiento. En los viajes en cada grupo de jóvenes debe ir un adulto del mismo sexo del de los deportistas. Deja claro que están prohibidos los teléfonos móviles, video cámaras o cámaras de fotos en los vestuarios y los padres o madres no pueden entrar si no es estrictamente necesario.

Otro apartado se refiere al uso de slas de musculación fisioterapia así como despachos o salas de estudio. También se refiere a las entregas de trofeos para un comportamiento adecuado,









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado