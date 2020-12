Por primera vez, un ‘Tiempo de Juego’ con cuatro equipos baleares en la Copa del Rey

El sueño de la Copa del Rey arranca este miércoles para los equipos baleares. Y por primera vez, ‘Tiempo de Juego' seguirá muy de cerca a cuatro equipos de las Islas en la Copa del Rey: Cardassar, Atlético Baleares, Mallorca y CD Ibiza.

Cardassar-Atlético de Madrid, 19 horas. Los jugadores del Cardassar vivirán “el sueño de sus vidas” ante el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone visitará Es Moleter para disputar un encuentro que quedará guardado en la memoria del toda la gente de Sant Llorenç. El Cardassar, de la Tercera División Balear, buscará derrotar al todopoderoso Atlético de Madrid en la competición del KO, donde todo es posible.

Y no menos interesante es el encuentro que tendrá lugar a la misma hora en el Can Misses entre el CD Ibiza y el Sabadell. El conjunto rojillo, de la Tercera División balear, se estrena en la Copa del Rey con el objetivo de dar la campanada y derrotar a un Sabadell FC que no está realizando una gran temporada en LaLiga Smartbank.

Atlético Baleares-Fuenlabrada, a las 19 horas. El equipo balearico jugará 18 años después una ronda de Copa del Rey ante su afición, en casa, en el Estadio Balear. Los blanquiazules no disputan la competición del KO desde el año 2002 y este miércoles, con el apoyo de su afición, buscarán derrotar a un Fuenlabrada que no se encuentra en su mejor momento.

Guijuelo-Mallorca, a las 19:30 horas. El conjunto bermellón visitará al Guijuelo en el Estadio Municipal Luis Ramos, en un partido en el que el equipo de Luis García es indiscutiblemente el gran favorito. En liga el Mallorca parece imparable: es líder de Segunda División y lleva 17 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Luis García quiere continuar con su buena racha y se pone a prueba en la competición copera ante un Guijuelo que es penúltimo en la Segunda División B (subgrupo A del grupo I).