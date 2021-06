Pol Figueras se queda en el Bahía San Agustín

Pol Figueras se queda. El base tarraconense de 23 años será uno de los pocos jugadores de la actual plantilla que continuará la próxima temporada en el Imprenta Bahía San Agustín. Como avanzó el presidente del club, Guillem Boscana, en Deportes Cope Baleares, serán muy pocos los integrantes de la actual plantilla que continúen en el próximo proyecto, no porque no quiera dar continuidad al buen equipo de este año, sino porque algunos jugadores serán inaccesibles económicamente dijo el presidente, y otros estaban cedidos, en este caso Kullamae y Jacbo.

El propio Pol fue el encargado de anunciar su continuidad en un vídeo en el twitter del club: "Tengo que deciros que aquí estoy muy feliz y que he estado muy contento durante todo el año. y quiero deciros que seguiré aquí y que el año que viene volveremos a vivir un año juntos”, ha dicho un Pol Figueras que ha reconocido en el mismo video “tener muchas ganas de que todo este mejor y todos podáis venir a Son Moix. Espero veros pronto y disfrutar de otro muy buen año”.

Pol Figueras ha jugado 31 partidos en los que ha promediado 29'32 minutos por encuentro con 8'7 puntos, 1'7 rebotes y 4'2 asistencias de media

El presidente se mostró muy contento en su balance de la temporada efectuado ayer ante los medios de comunicación: "el Pol que llegó al equipo y el que jugó en Lugo el otro día son muy diferentes". Éste es el objetivo del club, seguir contando con talento joven y seguir formando jugadores con el trabajo técnico que encabeza Pepe Laso. Siguen los cuatro técnicos, "lo que esta vez en lugar de cuatro serán cinco" dijo Boscana, ya que Kike Fernández estará menos tiempo en Palma por razones personales y designará otro ayudante para Pepe Laso por las mañanas. Mientras por la tarde el tándem Pau Tomàs-Álex Pérez seguirá dirigiendo al equipo.

El otro jugador que tiene una oferta sobre la mesa es el mallorquín Sergi Huguet, reveló el presidente de la entidad. "Si él quiere estará con nosotros". Huguet era el único jugador local del equipo y es un joven de gran proyección pero no ha tenido el protagonismo que esperaba.

No obstante el jugador estudia la propuesta del club para continuar. Es un jugador con gran capacidad para defender, brazos largos y buena mano en el tiro pero un jugador en formación todavía y que se ajusta a la filosofía del club, pero a buen seguro querrá tener claro cuál será su rol si se queda.

Boscana: "El mejor año de nuestra historia".-

Guillem Boscana puso como nota al equipo "un excelente. Nunca me ha gustado poner notas máximas porque luego si se superan, un 9.5 sí creo que se merece el equipo. Quitando el año que jugamos la final en Bilbao es la mejor temporada en la historia del club. El tercer año en LEB Oro también jugamos ante Breogán y perdimos en el quinto. Se podría equiparar. El prespuesto no ha tenido nada que ver con el de años pasados. Es más pequeño que un presupuesto de hace cuatro años. Si hacemos conjunción de calidad-precio claramente ha sido el mejor año de nuestra historia".

Boscana dejó claro que el presupuesto va a seguir siendo austero, se mostró crítico con la posición de la Federación que habla de tarifas anteriores a la pandemia y que no ha subido precios la FEB: "Ponen precios de prepandemia pero los clubes no estamos en la situación previa a la pandemia, estamos peor". y cifró en 68.000 euros menos de presupuesto( un 15-20%) por la ayuda que se retira de ACB como ayuda a la LEB "para que no bajara nadie. Esto se acabó".

En ese sentido, Boscana desliza cuál es la filosofía del club: "este proyecto con esta metodología será para tres años, es la voluntad de ambas partes. Si me comprometo a esto es porque digo que tenemos 100 vale, pero si tenemos 80 también lo haremos. Si dentro de dos años es de 50 lo haremos de 50. No ficharemos Broplehs y Stainbrooks, ficharemos Pols y Diegos Rivas. Es una filosofía distinta adaptada a los tiempos que estamos".